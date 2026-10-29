Đề xuất lắp camera phòng thi, tăng cường giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027

Ngày 29/10, tại Tp.Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và chuẩn bị cho Kỳ thi năm 2027.

Từ thực tiễn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, Bộ GD&ĐT đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thi theo hướng tăng cường giám sát, siết chặt trách nhiệm của cán bộ làm thi và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm. Trong đó, việc bổ sung hệ thống camera giám sát tại phòng thi, khu vực thi là một trong những giải pháp được nghiên cứu triển khai trong thời gian tới.

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Thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về "tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong GD&ĐT," Bộ GD&ĐT đang rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, công tác tổ chức thi không thể chỉ tập trung vào xử lý những vụ việc đã xảy ra mà cần chú trọng phòng ngừa, chủ động nhận diện và quản trị rủi ro ngay từ khâu chuẩn bị. Do đó, các đơn vị cần rà soát quy trình, quy định để phát hiện những kẽ hở có thể bị lợi dụng, từ đó bổ sung biện pháp kiểm soát phù hợp.

Một trong những nội dung được Bộ GD&ĐT đề xuất là bổ sung hệ thống camera giám sát tại phòng thi và khu vực thi. Bộ đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ vi phạm quy chế, lợi dụng vị trí công tác để gian lận hoặc tiếp tay cho hành vi gian lận. Việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, có tác dụng cảnh tỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của những người tham gia tổ chức kỳ thi. Công tác kiểm tra, giám sát cần được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả, tăng khả năng phát hiện sai phạm.

Bộ nghiên cứu điều chỉnh quy định về sắp xếp, bố trí điểm thi theo hướng tăng cường trách nhiệm giám sát; trong đó, xem xét yêu cầu bố trí thí sinh thuộc các trường khác nhau tại cùng điểm thi. Trường hợp không thể bố trí thí sinh từ nhiều trường trong cùng một điểm thi, việc quyết định sẽ được xem xét trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. Các nội dung khác liên quan đến quy chế sẽ được rà soát để phù hợp với thực tiễn tổ chức và các văn bản pháp luật hiện hành.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027, Bộ GD&ĐT định hướng hoàn thiện quy chế, hướng dẫn cụ thể nội dung, phương pháp, trách nhiệm và chế độ báo cáo trong công tác kiểm tra; từng bước số hóa hoạt động kiểm tra, quản lý minh chứng, cập nhật tiến độ và tổng hợp cảnh báo rủi ro theo từng hội đồng thi, từng khâu tổ chức.

Việc phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan chuyên môn để cập nhật tài liệu nhận diện thiết bị gian lận công nghệ cao, tổ chức tập huấn thực hành và thống nhất quy trình xử lý vi phạm cũng được xác định là nhiệm vụ cần triển khai.

Đối với các tỉnh, thành phố và Sở GD&ĐT địa phương, Bộ yêu cầu tiếp tục thực hiện trách nhiệm tổ chức kỳ thi trên địa bàn, duy trì phối hợp liên ngành, tăng cường tập huấn cán bộ làm thi bằng các tình huống thực tế, kiểm soát việc sử dụng thiết bị thu phát và bảo mật đề thi. Các cơ sở giáo dục đại học cần chủ động lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm; tăng cường tập huấn nghiệp vụ và bảo đảm thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao.

Các giải pháp này hướng đến xây dựng cơ chế phòng ngừa hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị; góp phần bảo đảm các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy chế.