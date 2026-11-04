Đề xuất kiểm tra y đức và thực hành 12 tháng trước khi cấp phép bác sĩ: Người hành nghề y sẽ phải đáp ứng những điều kiện gì?

Thực hành 12 tháng bắt buộc kết hợp đánh giá toàn diện về y đức

Theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 (Luật số 15/2023/QH15) và Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy trình cấp giấy phép hành nghề y đang được đổi mới căn bản để tiến tới kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề cấp quốc gia. Thay vì chỉ xét duyệt hồ sơ hành chính dựa trên văn bằng tốt nghiệp và giấy xác nhận thực hành như trước đây, người muốn được cấp giấy phép hành nghề sẽ phải vượt qua kỳ sát hạch độc lập do Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 96/2023/NĐ-CP, thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh bắt buộc đối với chức danh bác sĩ được quy định là 12 tháng (rút ngắn so với mức 18 tháng của quy định cũ nhưng tăng cường tính thực chất), bao gồm:

9 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tương ứng với văn bằng đào tạo

3 tháng thực hành chuyên môn về hồi sức cấp cứu nhằm đảm bảo kỹ năng xử trí các tình huống nguy kịch đe dọa tính mạng người bệnh.

Bên cạnh năng lực lâm sàng, yếu tố y đức (đạo đức nghề nghiệp) được luật hóa thành tiêu chí bắt buộc. Khoản 2 Điều 23 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định rõ nội dung thực hành phải bao gồm cả năng lực chuyên môn, pháp luật về khám chữa bệnh, đạo đức nghề nghiệp, an toàn người bệnh và kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

Khi kết thúc 12 tháng thực hành, người đứng đầu cơ sở hướng dẫn thực hành có trách nhiệm nhận xét, đánh giá bằng văn bản về cả năng lực chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp trước khi cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành.

Việc siết chặt quy trình thực hành lâm sàng và kiểm tra đánh giá năng lực hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nhân lực y tế. Ảnh minh họa: AI

Người hành nghề y phải đáp ứng những điều kiện gì để được cấp phép?

Theo lộ trình tại khoản 3 Điều 120 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép sẽ chính thức áp dụng đối với chức danh bác sĩ từ ngày 1.1.2027; đối với y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh từ ngày 1.1.2028; và đối với kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng từ ngày 1.1.2029.

Căn cứ Điều 24 và Điều 30 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, để được cấp mới giấy phép hành nghề, bác sĩ và người hành nghề y phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Hoàn thành văn bằng và thời gian thực hành chuẩn: Có văn bằng đào tạo chuyên môn y khoa hợp pháp phù hợp với chức danh và có giấy xác nhận hoàn thành thực hành (12 tháng đối với bác sĩ; 9 tháng đối với y sĩ, tâm lý lâm sàng; 6 tháng đối với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện).

Vượt qua kỳ kiểm tra của Hội đồng Y khoa Quốc gia: Đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề toàn diện về kiến thức lý thuyết, kỹ năng xử lý tình huống lâm sàng, pháp luật y tế và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Đảm bảo điều kiện sức khỏe và pháp lý: Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở y tế đủ điều kiện cấp; đồng thời không thuộc các trường hợp bị cấm hành nghề theo Điều 20 của Luật (như đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án phạt, đang trong thời gian bị kỷ luật cấm hành nghề hoặc mất năng lực hành vi dân sự).

Gia hạn định kỳ 5 năm một lần: Theo khoản 2 Điều 27 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, giấy phép hành nghề mới có thời hạn 5 năm. Để được gia hạn, người hành nghề bắt buộc phải cập nhật kiến thức y khoa liên tục và đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp.