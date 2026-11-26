Quá trình chuyển đổi số đang làm thay đổi cách thức sản xuất, lưu trữ dữ liệu báo chí và khai thác thông tin của các tòa soạn. Thay vì chỉ tồn tại dưới dạng những bài viết độc lập, tài nguyên báo chí ngày càng mở rộng thành hệ thống dữ liệu đa phương tiện, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và đồ họa tương tác. Những dữ liệu này liên tục được cập nhật, chỉnh sửa và phát triển qua nhiều phiên bản.

Sự thay đổi đó đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý và tổ chức thông tin. Trong bối cảnh AI và Big Data phát triển mạnh mẽ, khả năng xử lý tự động không đồng nghĩa với việc dữ liệu đã được tổ chức khoa học, thống nhất và có thể khai thác hiệu quả. Do đó, việc xây dựng khung lý thuyết tích hợp và định hướng tiêu chuẩn hóa biên mục sâu dữ liệu báo chí trở thành vấn đề cần được quan tâm.

Phân định các khái niệm trong tổ chức dữ liệu báo chí

Theo tham luận “Khung lý thuyết tích hợp và định hướng tiêu chuẩn hóa biên mục sâu dữ liệu báo chí bốn chiều trong kỷ nguyên AI và Big Data” của nhóm tác giả ThS. Hoàng Thị Bích Hạnh, TS. Huỳnh Văn Thông, ThS. Đặng Khắc Lợi và CN. Nguyễn Hoàng Nhật, một trong những yêu cầu quan trọng là phân biệt rõ các hoạt động công nghệ với hoạt động tổ chức và chuẩn hóa dữ liệu.

Các tác giả cho rằng cần phân định dữ liệu báo chí với tài sản báo chí. Trong đó, dữ liệu báo chí tập trung vào khả năng mô tả, xử lý và liên kết thông tin; còn tài sản báo chí nhấn mạnh các khía cạnh quản trị, lưu trữ, bản quyền và khai thác kinh tế.

Bên cạnh đó, báo chí dữ liệu, báo chí tự động, báo chí tính toán và báo chí có sự hỗ trợ của AI cũng là những khái niệm có phạm vi khác nhau. Trọng tâm nghiên cứu không phải sử dụng công nghệ để thay thế nhà báo sáng tạo nội dung, mà khai thác AI và Big Data nhằm hỗ trợ chuẩn hóa, làm giàu siêu dữ liệu và tổ chức tri thức từ các tài nguyên báo chí hiện có.

Cần phân định dữ liệu báo chí với tài sản báo chí.

Một vấn đề khác là phân biệt biên mục, lập chỉ mục, truy xuất thông tin và biên mục sâu. Nếu biên mục tổ chức thông tin theo cấu trúc chuẩn, lập chỉ mục tạo ra các điểm truy cập chủ đề và cấu trúc tìm kiếm, thì truy xuất thông tin tập trung vào đối sánh, xếp hạng kết quả theo yêu cầu của người dùng.

Trong khi đó, biên mục sâu dữ liệu báo chí hướng tới tổ chức thông tin ở nhiều cấp độ, từ tài nguyên, thành phần, phân đoạn đến thực thể và mối quan hệ. Độ sâu không chỉ được đánh giá bằng số lượng trường siêu dữ liệu mà còn nằm ở khả năng thể hiện ý nghĩa, bối cảnh, nguồn gốc và giá trị khai thác của từng tài nguyên.

Đặc biệt, các tác giả nhấn mạnh sự khác biệt giữa tiêu chuẩn hóa, chuẩn hóa dữ liệu, tuân thủ và khả năng liên thông. Một bản ghi có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu cú pháp JSON hoặc XML nhưng vẫn không bảo đảm liên thông ngữ nghĩa nếu hệ thống xác định sai ý nghĩa của các trường thông tin, chẳng hạn nhầm lẫn giữa thời gian xuất bản và thời gian diễn ra sự kiện.

Ba nhóm tiêu chuẩn quốc tế làm nền tảng

Theo nhóm nghiên cứu, không có một tiêu chuẩn quốc tế riêng lẻ nào có thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu của biên mục sâu dữ liệu báo chí. Vì vậy, cần xây dựng hệ sinh thái tiêu chuẩn có khả năng bổ trợ lẫn nhau, dựa trên sáu nhóm chức năng và tám nguyên tắc lựa chọn.

Từ cơ sở đó, tham luận đề xuất ma trận ưu tiên gồm ba nhóm tiêu chuẩn quốc tế, làm nền tảng thiết kế cấu trúc Core - Profile - Extension của Mô hình Siêu dữ liệu chuẩn hóa CMM v1.2.

Bảng Ma trận định hướng ưu tiên 03 nhóm tiêu chuẩn quốc tế cho dữ liệu báo chí Việt Nam

Trong đó, nhóm A đóng vai trò xây dựng nền tảng định danh và mô tả thông tin thống nhất. Nhóm B tập trung vào đặc thù của từng loại hình báo chí, hỗ trợ trao đổi dữ liệu đa phương tiện và quản lý bản quyền. Nhóm C hướng đến kiểm soát chất lượng, xác minh nguồn gốc và bảo đảm khả năng lưu trữ lâu dài.

Việc kết hợp ba nhóm tiêu chuẩn giúp hình thành hệ thống dữ liệu có cấu trúc, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan báo chí trao đổi và khai thác thông tin trên những nền tảng khác nhau.

Mô hình biên mục sâu bốn chiều trong kỷ nguyên AI

Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và các tiêu chuẩn quốc tế, nhóm tác giả đề xuất Mô hình khái niệm tích hợp biên mục sâu dữ liệu báo chí với bốn chiều: Nội dung, Ngữ nghĩa, Ngữ cảnh và Quản trị.

Đáng chú ý, mô hình có sự điều chỉnh so với định hướng ban đầu khi thay chiều Người dùng bằng chiều Quản trị. Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, thông tin về người dùng bao gồm đặc điểm chủ thể, nhu cầu tìm kiếm và dữ liệu hành vi tương tác. Những yếu tố này có bản chất khác nhau, dễ giao thoa với ngữ cảnh khai thác và không phải thuộc tính nội tại của tài nguyên báo chí.

Ngược lại, các yếu tố về nguồn gốc dữ liệu, quyền sử dụng, trạng thái xác nhận và chất lượng siêu dữ liệu có mối liên hệ trực tiếp với từng tài nguyên. Đây cũng là những yếu tố đặc biệt quan trọng khi AI tham gia vào quá trình biên mục.

Mô hình khái niệm tích hợp biên mục sâu dữ liệu báo chí với bốn chiều.

Mô hình mới đưa Người dùng và nhu cầu khai thác trở thành trục định hướng mục tiêu, đánh giá giá trị sử dụng và tạo cơ chế phản hồi xuyên suốt. Trong khi đó, bốn chiều còn lại đảm nhiệm việc tổ chức, biểu diễn và quản trị dữ liệu.

Nhóm tác giả đồng thời xác lập sáu nguyên tắc phương pháp luận, gồm lấy dữ liệu và nghiệp vụ làm trung tâm; chuẩn hóa và liên thông từ cấp biểu diễn; kết hợp nội dung, ngữ nghĩa và ngữ cảnh; kết hợp AI với tổ chức tri thức; bảo đảm khả năng mở rộng, kiểm chứng và truy xuất nguồn gốc; duy trì vai trò giám sát và trách nhiệm của con người.

Để kiểm chứng mô hình, tham luận đưa ra bốn giả định nghiên cứu. Thứ nhất, mô hình siêu dữ liệu thống nhất kết hợp ánh xạ ngữ nghĩa có thể cải thiện khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn. Thứ hai, AI nâng cao độ sâu biên mục khi bảo đảm độ chính xác và khả năng quy chiếu nguồn. Thứ ba, việc kết hợp AI với từ vựng kiểm soát SKOS và ontology giúp tăng tính nhất quán ngữ nghĩa. Thứ tư, tiêu chuẩn hóa và chuẩn hóa dữ liệu góp phần nâng cao khả năng tương vận và hiệu quả truy xuất trong các nhiệm vụ khai thác cụ thể.

Hướng tới hệ thống dữ liệu báo chí dùng chung

Từ những luận cứ trên, nhóm nghiên cứu khẳng định AI và Big Data có thể mở rộng năng lực xử lý thông tin nhưng không tự động tạo ra hệ thống biên mục sâu nếu thiếu cấu trúc siêu dữ liệu chuẩn, phương thức tổ chức tri thức và cơ chế kiểm soát của con người.

Khung lý thuyết bốn chiều kết hợp với trục định hướng Người dùng và ma trận ba nhóm tiêu chuẩn quốc tế được kỳ vọng trở thành cơ sở khoa học để phát triển Mô hình Siêu dữ liệu chuẩn hóa CMM v1.2, Ontology báo chí tiếng Việt và Khung kiến trúc tham chiếu dùng chung cho ngành báo chí Việt Nam.

Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm giải quyết bài toán liên thông dữ liệu giữa các cơ quan báo chí, nâng cao hiệu quả lưu trữ, tìm kiếm và khai thác tài nguyên số. Khi dữ liệu được tổ chức thống nhất, các công cụ AI không chỉ hỗ trợ xử lý thông tin nhanh hơn mà còn có điều kiện cung cấp kết quả chính xác, có thể kiểm chứng và truy xuất nguồn gốc.

Về lâu dài, việc xây dựng nền tảng biên mục sâu và chuẩn hóa siêu dữ liệu sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái dữ liệu báo chí có tính kết nối, phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số và phát triển báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên AI và Big Data.