Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về những thay đổi dự kiến trong quy định xử phạt vi phạm đèn tín hiệu, theo hướng phân loại hành vi, xem xét số lần vi phạm.

Đề xuất không phạt lỗi vượt đèn vàng

Một trong những điểm đáng chú ý của đề xuất là việc không xử phạt hành vi xe đi qua vạch dừng khi đèn vàng - tức lỗi vượt đèn vàng, bất kể số lần vi phạm.

Trường hợp đèn đỏ, xe đã vượt qua vạch dừng nhưng đứng lại, không cản trở giao thông, người vi phạm lần một sẽ bị phạt cảnh cáo.

Lần 2 vi phạm lỗi này sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Lần thứ 3 vi phạm, tài xế sẽ bị phạt tiền lũy kế - có thể gấp 3 lần - đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe.

Còn với hành vi cho xe vượt qua vạch dừng và tiếp tục đi khi đèn đỏ, tài xế ngay từ lần vi phạm đầu tiên đã bị phạt tiền và trừ điểm bằng lái. Lần thứ hai vi phạm sẽ bị phạt lũy kế (có thể gấp đôi) và trừ điểm giấy phép lái xe. Đến lần 3 vi phạm, mức phạt có thể tăng lên gấp 3 lần hoặc cao hơn, tài xế cũng bị trừ điểm bằng lái.

Cục CSGT lưu ý trong nội dung đề xuất ở trên, các lần vi phạm được tính lũy kế theo thời hiệu vi phạm hành chính. Việc xử lý hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ căn cứ vào dữ liệu điện tử, bao gồm camera, hệ thống giám sát...

Hành vi cho xe vượt qua vạch dừng khi đèn đỏ có thể chỉ bị phạt cảnh cáo ở lần vi phạm đầu tiên. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024, việc điều khiển phương tiện giao thông vượt đèn vàng và đèn đỏ đều được quy vào hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Mức phạt với tài xế ôtô vi phạm lúc này đang là 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển môtô, xe gắn máy vi phạm lỗi này bị phạt tiền 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Nghiên cứu thay thế Nghị định 168

Theo Cục CSGT, đơn vị này đang nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 238/2026).

Trước đó, Cục CSGT từng cho biết nội dung dự thảo sẽ hướng tới phân biệt rõ các tình huống thực tế, tránh xử lý máy móc đối với những trường hợp phương tiện đang di chuyển khi đèn chuyển vàng rồi dừng lại, hoặc kể cả trường hợp rẽ phải khi đèn đỏ không đúng quy định nhưng chưa gây nguy hiểm, cản trở giao thông.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 168/2024 sẽ hướng tới phân biệt rõ các tình huống thực tế, tránh xử lý máy móc. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Cục CSGT cho biết sẽ nghiên cứu áp dụng hình thức cảnh cáo, hoặc kết hợp giữa phạt cảnh cáo với trừ điểm giấy phép lái xe đối với vi phạm lần đầu của các hành vi trên, hoặc những hành vi có tính chất, mức độ ít nghiêm trọng, không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Với những trường hợp tiếp tục vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xem xét áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn theo quy định.

Cục CSGT nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không phải chỉ nhằm xử phạt bằng tiền. Những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm, đồng thời cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, vi phạm lần đầu.

Cục CSGT lưu ý các nội dung trên chỉ đang là định hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật.