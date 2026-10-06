Đề xuất không tổ chức dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh trực tuyến

Tăng cường thực hành, trải nghiệm, giúp học sinh, sinh viên nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm công dân. Ảnh: moet.gov.vn

Đáng chú ý, dự thảo quy định không tổ chức dạy, học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Theo dự thảo, nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh được lồng ghép trong trường Tiểu học, Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học; là môn học chính khóa tại trường Trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.

Việc dạy, học phải bảo đảm thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, lý thuyết với thực hành; kết hợp kỹ thuật với chiến thuật, động tác với tư tưởng và tác phong. Dạy kỹ năng chuyên môn phải gắn với giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể. Hoạt động giáo dục tại trường, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh được gắn với thực tế tại các đơn vị quân đội, công an, bảo tàng, nhà truyền thống và di tích lịch sử.

Đối với cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh được lồng ghép thông qua các môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi và không làm thay đổi quy định về khung chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với Trung học phổ thông, Trung học nghề, Trung cấp và các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông, môn Giáo dục quốc phòng và an ninh được tổ chức theo kế hoạch dạy học; các nội dung thực hành được dạy tập trung theo bài nhưng không quá 3 tiết/buổi/tuần.

Đối với Cao đẳng, Đại học và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, dự thảo quy định việc dạy, học, quản lý, rèn luyện, ăn, ở và sinh hoạt tập trung theo nếp sống quân sự, môi trường quân đội, kết hợp rèn luyện ngoại khóa. Lớp học thực hành không quá 45 sinh viên; đối với học sinh Trung học phổ thông không bố trí lớp ghép.

Dự thảo quy định cụ thể các đối tượng được miễn học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, trong đó có học sinh, sinh viên là sĩ quan dự bị, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp; người tốt nghiệp chuyên ngành quân sự cơ sở, cử nhân chuyên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh; người nước ngoài; người đào tạo văn bằng thứ hai đã hoàn thành nội dung chương trình tương ứng.

Học sinh, sinh viên chuyển trường, đào tạo liên thông hoặc hoàn thiện trình độ cao hơn được miễn học và thi những nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh đã hoàn thành.

Một số đối tượng được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự như tu sĩ thuộc các tôn giáo; người có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bệnh mạn tính làm hạn chế chức năng vận động có giấy chứng nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc tham gia Công an nhân dân.

Các trường hợp được tạm hoãn học gồm: học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc tại các trường của nước ngoài ở Việt Nam; người bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn; phụ nữ đang mang thai và trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định. Hết thời gian tạm hoãn, cơ sở giáo dục bố trí người học vào các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình môn học.

Dự thảo cũng quy định các điều kiện để cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Theo đó, cơ sở phải có đề án tổ chức đào tạo phù hợp với quy mô, đối tượng và kế hoạch đào tạo; có mặt bằng để xây dựng thao trường, bãi tập và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy; có đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đáp ứng quy định; đồng thời phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định giao nhiệm vụ.

Đối với nhà giáo, người giảng dạy tại Trung học phổ thông, trường Trung học nghề, Trung cấp và các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông phải có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên ngành đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc bằng tốt nghiệp đại học thứ hai trở lên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Nhà giáo giảng dạy tại trường Cao đẳng, Đại học, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh phải có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên ngành đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh; bằng tốt nghiệp đại học thứ hai trở lên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc là sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an biệt phái có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Theo dự thảo, kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10.

Đối với học sinh đào tạo trình độ trung cấp, kết quả môn học được xác định từ điểm đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ và đánh giá kết thúc môn học, với hệ số lần lượt là 0,2; 0,2 và 0,6. Người học phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng môn học và có điểm trung bình các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ từ 5,0 điểm trở lên mới được dự thi kết thúc môn học.

Đối với sinh viên cao đẳng, đại học, việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện thông qua kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần. Điểm học phần gồm điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 0,1; điểm kiểm tra định kỳ hệ số 0,2 và điểm thi kết thúc học phần hệ số 0,7.

Sinh viên đạt yêu cầu khi điểm học phần từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10. Kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh là điểm trung bình cộng của điểm các học phần trong chương trình môn học.

Dự thảo cũng quy định chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh được cấp cho sinh viên để xác nhận kết quả học tập môn học. Sinh viên được cấp chứng chỉ khi có kết quả môn học đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 và tại thời điểm cấp chứng chỉ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học.