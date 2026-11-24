Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng) quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Cục Đường bộ cho biết, việc bổ sung quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý để tổ chức giao thông linh hoạt hơn, phù hợp với từng vị trí và điều kiện khai thác thực tế trên cao tốc (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý tại dự thảo thông tư, Bộ Xây dựng đề xuất cho phép quy định tốc độ tối thiểu thấp hơn 60km/h tại khu vực trạm thu phí, làn chuyển tiếp tách, nhập vào cao tốc và một số vị trí đặc thù nhằm phù hợp điều kiện khai thác thực tế, bảo đảm ATGT.

Theo đó, dự thảo bổ sung quy định: Tốc độ khai thác tối thiểu trên đường cao tốc không nhỏ hơn 60 km/h và được quy định trên hệ thống báo hiệu của đường cao tốc.

Quy định trên loại trừ các trường hợp như: Đối với đoạn đường đi qua hầm đường bộ và các trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông, cơ quan có thẩm quyền có thể đặt báo hiệu tốc độ khai thác tối thiểu nhỏ hơn quy định tại điểm a khoản này.

Tại khu vực trạm thu phí đường bộ, đoạn đường bộ trên làn chuyển tiếp để tách nhập vào, ra đường cao tốc và trong các trường hợp cần thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, bảo trì, sửa chữa, xử lý sự cố công trình, thực hiện các nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp, công tác quốc phòng, an ninh, hoặc trong điều kiện ùn tắc giao thông thì không quy định tốc độ tối thiểu.

Theo ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, Thông tư 38/2024 chưa quy định các trường hợp giảm tốc độ khai thác tối thiểu cho phép trên đường cao tốc tại các vị trí trạm thu phí, trường hợp bảo trì, sửa chữa và các trường hợp cần thiết khác để phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông. Dẫn đến vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Quy định tốc độ tối thiểu hiện nay 60km/h, chưa phù hợp với một số trường hợp tốc độ trên đường cao tốc hoặc một số đoạn, làn đường cao tốc mà thực tế phải quy định tốc độ tối thiểu nhỏ hơn 60km/h.

Cụ thể: Đoạn đặt trạm thu phí trên tuyến chính đường cao tốc; đoạn đường trên các làn chuyển tiếp tách, nhập vào đường cao tốc; một số hầm trên đường cao tốc khi thấy cần thiết; một số trường hợp khác, có thể không quy định được giá trị cụ thể (giới hạn) của tốc độ tối thiểu, như khi thực hiện cứu nạn, xử lý ùn tắc trên đường cao tốc, xử lý sự cố công trình.

Đối với đường cao tốc, xuất hiện các trường hợp trạm thu phí nằm trên tuyến chính đường cao tốc, khi xe đi qua trạm sẽ phải giảm tốc độ. Trường hợp việc thu phí gặp sự cố, xe cần dừng lại. Vì vậy áp dụng quy định tốc độ tối thiểu đối với trường hợp này và các trường hợp trên đường đang thực hiện cứu nạn, cứu hộ giao thông là không phù hợp. Vì vậy cần bổ sung quy định để loại trừ áp dụng tốc độ khai thác tối thiểu đối với các trường hợp này.