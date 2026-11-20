Đề xuất không phạt xe vượt đèn vàng, tái phạm vượt đèn đỏ bị phạt lũy kế gấp 3 lần
Cục Cảnh sát giao thông- Bộ Công an, vừa đưa ra định hướng nghiên cứu sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nhằm thay thế Nghị định 168/2024. Điểm đáng chú ý nhất trong đề xuất này là việc không xử phạt đối với phương tiện đi qua vạch dừng khi có tín hiệu đèn vàng.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/de-xuat-khong-phat-xe-vuot-den-vang-tai-pham-vuot-den-do-bi-phat-luy-ke-gap-3-lan-post676390.antd