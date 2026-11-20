Ngày 20/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ ngày 5/11 đến 20/11/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.