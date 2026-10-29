Đề xuất không kiểm tra trường học vào tháng 1, 5, 6 và 12 trừ trường hợp đặc biệt

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định quy trình kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất không bố trí các cuộc kiểm tra vào tháng 1, 5, 6 và 12, ngoại trừ việc kiểm tra các kỳ thi, cuộc thi, trường hợp có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền.

Đề xuất này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ năm học, hoạt động dạy và học cũng như công tác tổ chức các kỳ thi.

Dự thảo được xây dựng để cụ thể hóa Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục.

Theo dự thảo, quy trình kiểm tra chuyên ngành được áp dụng đối với việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi do Bộ GD&ĐT và địa phương quy định. Các hoạt động thuộc diện kiểm tra gồm kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, kỳ thi tuyển chọn học sinh vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT cùng các kỳ thi, cuộc thi, hội thi khác.

Việc kiểm tra có thể được tiến hành ngay khi các khâu của kỳ thi, cuộc thi đang diễn ra. Sau kiểm tra trực tiếp, đoàn kiểm tra phải lập biên bản, ghi nhận ưu điểm, tồn tại, hạn chế, bất cập và vi phạm nếu có; đồng thời đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

Mục tiêu là bảo đảm các kỳ thi, cuộc thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc và đúng quy định. Trường hợp kiểm tra sau khi các khâu tổ chức đã kết thúc, việc kiểm tra sẽ thực hiện theo quy trình được quy định tại dự thảo Thông tư.

Về xử lý kết quả, dự thảo quy định thời hạn hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra và văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục là 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn kiểm tra. Với vụ việc phức tạp do người ra quyết định kiểm tra xác định, thời hạn này không quá 45 ngày.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả kiểm tra, người ra quyết định kiểm tra xem xét, ban hành văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục nếu có.

Việc thực hiện các quyết định xử lý và yêu cầu khắc phục sau kiểm tra cũng được theo dõi, đôn đốc. Đối tượng kiểm tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện trong thời hạn được yêu cầu.

Căn cứ kết quả thực hiện, người có thẩm quyền sẽ xem xét quyết định kết thúc việc theo dõi hoặc tiếp tục đôn đốc, bảo đảm các kiến nghị sau kiểm tra được thực hiện.