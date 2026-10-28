Đề xuất không chấp nhận người vừa bị xử phạt trong chứng khoán làm Tổng giám đốc

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 28/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Một trong những nội dung được đại biểu quan tâm là dự thảo đã lược bỏ điều kiện về nhân thân đối với Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Dù đồng tình với chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, song, các đại biểu cho rằng việc bỏ điều kiện này chưa có cơ sở thuyết phục, có thể tạo khoảng trống pháp lý và ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp sáng 28/10 (ảnh QH).

Không nên chấp nhận người vừa bị xử phạt làm Tổng giám đốc

Theo Luật Chứng khoán hiện hành, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 6 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ sẽ không được chấp nhận làm Tổng giám đốc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, điều kiện này đã được lược bỏ trong dự thảo luật sửa đổi.

Đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Hải phát biểu (ảnh QH).

Đại biểu Bùi Xuân Hải (Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng) đặt vấn đề: “Điều đó có nghĩa là dự thảo đang chấp nhận một người từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trở thành Tổng giám đốc”.

Theo các đại biểu Quốc hội, việc cắt giảm thủ tục hành chính là cần thiết, nhưng cần cân nhắc kỹ đối với những điều kiện liên quan trực tiếp đến ý thức chấp hành pháp luật của người giữ vị trí điều hành tại các tổ chức hoạt động trên thị trường chứng khoán.

Đây là lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhà đầu tư, đòi hỏi người đứng đầu phải có ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần bảo đảm hoạt động minh bạch và hạn chế rủi ro cho thị trường.

Tránh tạo khoảng trống pháp lý, gây bất an cho nhà đầu tư

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long) nhấn mạnh, tờ trình của cơ quan soạn thảo xác định người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc cần là những người có ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật. Vì vậy, việc lược bỏ điều kiện nêu trên chưa thực sự phù hợp với quan điểm này.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu (ảnh QH).

Đại biểu cho rằng, nếu chấp nhận những cá nhân vừa có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán tiếp tục đảm nhiệm vị trí điều hành, nhà đầu tư có thể cảm thấy bất an.

Từ những phân tích trên, các đại biểu Quốc hội đề nghị giữ lại điều kiện về thời hạn 6 tháng đối với cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán khi xem xét tiêu chuẩn làm Tổng giám đốc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Việc rà soát, hoàn thiện quy định cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và yêu cầu duy trì kỷ cương, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và củng cố niềm tin vào thị trường chứng khoán.