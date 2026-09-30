Đề xuất khôi phục quyền lợi cho cán bộ bị kỷ luật oan, sai

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 172/2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 251/2025), do Bộ Nội vụ soạn thảo.

Bộ Nội vụ đề xuất quy định việc công khai kết luận oan, sai, phục hồi quyền lợi và bố trí công tác phù hợp cho cán bộ, công chức bị kỷ luật oan.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Nội vụ đề xuất là sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý quyết định kỷ luật và bảo đảm quyền lợi đối với cán bộ, công chức bị kỷ luật oan, sai.

Theo dự thảo, trường hợp quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc Tòa án kết luận là oan, sai thì chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản kết luận hoặc từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực, người đứng đầu cơ quan nơi cán bộ, công chức làm việc phải công bố công khai tại cơ quan, đơn vị.

Trường hợp đã ban hành quyết định kỷ luật theo kết luận của bản án phúc thẩm và không có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị oan, sai nhưng sau đó có thay đổi về hình phạt ở bản án mới theo quy định của pháp luật về tố tụng thì việc xử lý quyết định kỷ luật đã ban hành do cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật xem xét, quyết định.

Việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với cán bộ, công chức bị kỷ luật oan được thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Dự thảo cũng quy định định trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức, buộc thôi việc, sau đó được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc Tòa án kết luận là oan, sai mà vị trí công tác cũ đã bố trí người khác thay thế thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm bố trí vào vị trí công tác, chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp.

5 trường hợp được đề xuất miễn trách nhiệm kỷ luật

Dự thảo cũng bổ sung các trường hợp cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật nhưng được miễn trách nhiệm kỷ luật.

Một là cán bộ, công chức thực hiện đề xuất về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới, sáng tạo đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép và được cấp có thẩm quyền xác định đã thực hiện đúng chủ trương, không tham nhũng, không có hành vi gian lận, không cố ý vi phạm pháp luật, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung nhưng có thiệt hại xảy ra.

Hai là cán bộ, công chức đã thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng gây thiệt hại do nguyên nhân khách quan.

Ba là cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời.

Bốn là các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật quy định tại nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Năm là các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật, dự thảo đề xuất 5 nhóm trường hợp có một hoặc một số tình tiết được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật.

Trong đó, cán bộ, công chức chủ động, kịp thời báo cáo vi phạm, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát được xem xét giảm nhẹ.

Tương tự, việc chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm cũng là một trong những tình tiết được đề xuất xem xét giảm nhẹ.

Dự thảo còn đề cập trường hợp người vi phạm chủ động chấm dứt hành vi, tích cực tham gia ngăn chặn vi phạm; tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Hai nhóm còn lại gồm: các trường hợp được giảm nhẹ mức kỷ luật theo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài; các trường hợp được giảm nhẹ khác theo quy định của pháp luật.