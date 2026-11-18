Trao đổi tại Hội thi Nghiệp vụ sư phạm dành cho sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ngày 18/11), ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho rằng, cần nghiên cứu khôi phục Hội thi Nghiệp vụ sư phạm toàn quốc. Hội thi này từng được tổ chức với quy mô cả nước. Năm 2013 là lần cuối Hội thi Nghiệp vụ sư phạm, thể dục thể thao và văn nghệ toàn quốc được tổ chức.

Ông ghi nhận các hoạt động thi nghiệp vụ sư phạm có ý nghĩa thiết thực, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện năng lực thực hành nghề nghiệp, đồng thời phát hiện, phát huy những năng lực và tài năng của sinh viên sư phạm.

Từ thực tế này, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cho rằng, việc khôi phục một sân chơi nghiệp vụ ở quy mô toàn quốc có thể tạo thêm không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa sinh viên các cơ sở đào tạo giáo viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ.

Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm 2026 có các phần thi: Chào hỏi, Hiểu biết và Xử lý tình huống. Trong đó, phần xử lý tình huống được thực hiện theo hình thức sân khấu hóa, yêu cầu sinh viên đưa ra phương án giải quyết linh hoạt, thực tế và phù hợp với nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.

Phần thi Hiểu biết - Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, chất lượng giáo dục đại học không chỉ thể hiện ở lượng tri thức người học tích lũy mà còn ở khả năng vận dụng kiến thức, giải quyết vấn đề và sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra không chỉ nằm trong văn bản chương trình mà cần được chuyển hóa thành năng lực thực chất. Vì vậy, rèn luyện nghiệp vụ cần được thực hiện thường xuyên, gắn với chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của từng ngành.

Hội thi là dịp để sinh viên thể hiện những năng lực đã được hình thành trong quá trình học tập, đồng thời rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức, tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác và tác phong nghề nghiệp.

Với sinh viên sư phạm, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh, những năng lực này được thể hiện qua khả năng dạy học, giáo dục và ứng xử sư phạm; với sinh viên các ngành ngoài sư phạm, đó là khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn, đề xuất giải pháp và thích ứng với môi trường nghề nghiệp.

Bộ GD&ĐT đang quan tâm hoàn thiện các quy định liên quan đến thực hành, thực tập sư phạm và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Theo ông Phạm Tuấn Anh, Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT “Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông” đã mở rộng đối tượng được đăng ký học.

Bên cạnh người đã tốt nghiệp ngành khác có nguyện vọng trở thành giáo viên, sinh viên đã hoàn thành 70% tín chỉ của chương trình đào tạo ở một số ngành phù hợp cũng có thể đăng ký học chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

Phần thi Chào hỏi - Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026.

Đối với thực hành, thực tập sư phạm trình độ đại học, Quyết định số 3198/QĐ-BGDĐT ngày 4/11/2026 của Bộ GD&ĐT quy định khối lượng thực hành, thực tập sư phạm tối thiểu 8 tín chỉ. Các cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chế thực hành, thực tập sư phạm phù hợp. Sinh viên tốt nghiệp cần đáp ứng chuẩn ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và chuẩn năng lực số theo quy định của Bộ GD&ĐT.