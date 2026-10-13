Đề xuất khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất và các sự kiện chính trị quan trọng. Nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua tiếp tục được đổi mới, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các cuộc vận động, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, giáo dục, sơ kết, tổng kết được quan tâm, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được phát hiện, biểu dương, khen thưởng. Trong đó, nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành Trung ương khen thưởng. Qua đó, góp phần nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa những cách làm hay, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng.

Tại hội nghị, các ý kiến thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Hội nghị đã nghe báo cáo đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Trên cơ sở thảo luận, xem xét, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã tiến hành bỏ phiếu suy tôn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, làm cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng theo quy định.