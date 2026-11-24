Sóng lớn đánh vào bờ kè

Ban Quản lý khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành vừa có tờ trình hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND phường Phan Thiết đề nghị xem xét ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục tình trạng sạt lở, hư hỏng tại tuyến kè chắn sóng khu vực bãi biển Đồi Dương.

Theo nội dung tờ trình, sau khi phát hiện hiện tượng sạt lở do sóng biển vào ngày 26/10/2026 và qua khảo sát, kiểm tra hiện trường ngày 30/10/2026, tuyến kè dài khoảng 1.200 m này đã ghi nhận nhiều điểm hư hỏng nghiêm trọng. Cụ thể, tại đoạn từ K0+50 đến K0+90 (cách ranh kè dự án của Tập đoàn Rạng Đông khoảng 40 m), chiều dài hư hỏng khoảng 40 m với tổng diện tích khoảng 500 m². Tại đây, mái kè bị sập, sụt lún khoảng 310 m² (sâu khoảng 1m) do cát nền bị xói trôi; khoảng 190 m² còn lại bị xói rỗng (hàm ếch) phía dưới. Móng tường chắn sóng bị gãy gập khoảng 25 m, xói hàm ếch khoảng 15 m, còn đường bộ hành dọc kè bị sụt lún dài khoảng 25 m, rộng khoảng 5 m, sâu khoảng 1,2 m.

Ngoài ra, khảo sát cũng ghi nhận khoảng 8 - 10 vị trí mái kè sụt lún cục bộ, rách thủng vải địa kỹ thuật; đường bộ hành dọc kè bị bong tróc gạch terrazzo trên chiều dài khoảng 400 - 500 m (diện tích khoảng 2.000 - 2.500 m²) cùng 3 điểm sụt lún mặt đường. Dọc chân kè xuất hiện nhiều khối đá, mảng bê tông vỡ và vật liệu cứng, sắc nhọn lộ ra, dịch chuyển theo sóng và thủy triều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách tắm biển.

Nhiều tảng đá nhô ra tại bờ kè

Ban Quản lý đánh giá cơ chế phá hoại đang diễn ra là xói ngầm, tạo hàm ếch dưới mái kè và gây xói lưng tường, nền đường bộ hành khi sóng tràn qua đoạn tường đỉnh kè bị gãy gập. Trong bối cảnh cao điểm gió mùa, mưa bão, triều cường cuối năm và khu vực kè nằm sát bãi tắm công cộng đông người qua lại, nếu không xử lý kịp thời, hư hỏng có thể lan rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng cũng như khu công viên, hạ tầng du lịch phía sau.

Khu vực này là bãi tắm tập trung đông người dân, du khách

Trước đó, cuối năm 2025 tuyến kè từng xảy ra sạt lở tương tự và hoàn thành khắc phục vào tháng 5/2026.

Theo đề xuất, các hạng mục ưu tiên 1 sẽ hoàn thành trong không quá 60 ngày và toàn bộ công trình hoàn thành trong không quá 90 ngày kể từ ngày ban hành lệnh. Nguồn vốn thực hiện dự kiến từ kinh phí hỗ trợ của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng, ngân sách phường Phan Thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác. Song song với việc đề xuất ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp và kiến nghị tỉnh đầu tư sửa chữa, cải tạo đồng bộ toàn tuyến về lâu dài, Ban Quản lý đề nghị UBND phường chỉ đạo rào chắn, cắm biển cảnh báo, cấm tắm biển và đi lại tại khu vực nguy hiểm, thu dọn vật liệu sắc nhọn ở chân kè, duy trì lực lượng trực theo dõi diễn biến triều cường, sóng lớn.

Kè Đồi Dương là tuyến kè chắn sóng, bảo vệ bờ biển dài khoảng 1.200 m dọc bãi tắm Đồi Dương, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Công trình có nhiệm vụ chống xâm thực bờ biển, bảo vệ khu công viên, hạ tầng du lịch phía sau kè và là khu vực tắm biển, vui chơi tập trung đông người dân, du khách.