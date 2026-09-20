Đề xuất khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra đầu năm học cho trẻ dưới 6 tuổi

Nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em ngay từ những năm đầu đời, Bộ Y tế đang đề xuất danh mục các dịch vụ kỹ thuật y tế phục vụ khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ dưới 6 tuổi được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả. Nếu được thông qua, chính sách sẽ hỗ trợ phát hiện sớm các vấn đề về tăng trưởng, dinh dưỡng, phát triển thể chất, thị lực, răng miệng và tai mũi họng của trẻ.

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Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất các dịch vụ kỹ thuật y tế khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe đầu năm học do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả với trẻ em dưới 6 tuổi.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Theo dự thảo Thông tư, chi phí khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khoẻ đầu năm học đối với trẻ em dưới 6 tuổi theo năm học bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện kiểm tra theo các chỉ số chuyên môn và chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khoẻ được thực hiện tự cân đối trong số kinh phí dành cho chăm sóc sức khoẻ ban đầu được trích lại từ số thu bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì thực hiện thanh toán từ số kinh phí của Quỹ bảo hiểm y tế phân bổ cho khám bệnh, chữa bệnh hoặc quỹ dự phòng.

Theo cổng thông tin Chính Phủ mức thanh toán tối đa cho 01 lần kiểm tra sức khoẻ không vượt quá 200.000 đồng/người/lần/năm.

Khám sức khỏe định kỳ, đầu năm học cho trẻ dưới 6 tuổi được đề xuất thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật

Việc đưa các dịch vụ khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi vào phạm vi đề xuất chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế được kỳ vọng góp phần phát hiện sớm những bất thường về sức khỏe, giúp trẻ được theo dõi và can thiệp kịp thời ngay từ những năm đầu đời.

Trúc Chi (t/h)