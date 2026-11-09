Đề xuất kết nối sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội bằng đường sắt, qua ga Gia Lâm, đi 30-45 phút

Quang cảnh cuộc họp

Sáng 9-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình, việc quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng…

Cuộc họp nhằm triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại thông báo số 576/TB-VPCP ngày 6-11-2026 của Văn phòng Chính phủ. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu quy hoạch và ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay Nội Bài với trung tâm Hà Nội…

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và hiện đang được triển khai hết sức khẩn trương. Theo kế hoạch, sân bay dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Tuy nhiên, hiện phương án hướng tuyến và kết nối từ trung tâm thành phố Hà Nội đến sân bay vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan đã phát biểu thảo luận, đưa ra các phương án kết nối Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình, bao gồm hệ thống đường sắt đô thị…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, Chính phủ giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác Cảng hàng không Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình.

Theo định hướng này, đến năm 2029-2030, Nội Bài tiếp tục khai thác các chuyến bay quốc nội và một phần chuyến bay quốc tế. Đối với cảng hàng không thứ hai của Hà Nội ở phía Nam, việc đầu tư sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với định hướng quy hoạch dài hạn.

Về mạng lưới giao thông kết nối các cảng hàng không, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đề nghị nghiên cứu hướng tuyến từ Gia Bình qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội. Trong đó, cần làm rõ vai trò của ga Gia Lâm là ga đường sắt quốc gia, đầu mối kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng và đường sắt đô thị.

Mục tiêu là lựa chọn phương án có cự ly và thời gian di chuyển ngắn nhất, phấn đấu từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không trong khoảng 30-45 phút…

Chủ tịch TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc kết nối các tuyến đường sắt từ sân bay và các nhà ga vào trung tâm Hà Nội theo định hướng quy hoạch mới là kết nối với những trung tâm phát triển, đầu mối giao thông lớn, thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm.

Trên cơ sở thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị nghiên cứu phương án kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội bằng tuyến đường sắt ngắn nhất, bảo đảm thuận tiện cho hành khách từ sân bay có thể tiếp cận thành phố, hạn chế tối đa việc phải trung chuyển nhiều lần hoặc thay đổi phương tiện.

Thành phố Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, nơi kết nối nhiều loại hình vận tải đường sắt, gồm: Đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ ga Gia Lâm sẽ tổ chức tuyến kết nối đến sân bay Gia Bình. Đây là phương án được nghiên cứu nhằm rút ngắn cự ly kết nối, tận dụng vai trò đầu mối giao thông của ga Gia Lâm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng đề nghị giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc - Nam, là tuyến xuyên suốt quan trọng của thành phố. Trên cơ sở đó, nghiên cứu bổ sung một nhánh kết nối từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, sau đó phân hướng về phía Đông để kết nối với sân bay Gia Bình.

Phương án kết nêu trên có thể tạo điều kiện hình thành tuyến đường sắt liên thông trực tiếp giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài. Khi đó, hành khách từ các chuyến bay quốc tế đến Gia Bình có thể di chuyển bằng đường sắt đến Nội Bài để tiếp tục những chuyến bay nội địa đi các tỉnh, thành phố khác và ngược lại.

Sau cuộc họp này, thành phố Hà Nội sẽ hoàn thiện phương án, báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện các thủ tục cần thiết.