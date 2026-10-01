Đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với xăng, dầu và nhiên liệu bay

Dự thảo kéo dài thuế xăng dầu đến cuối 2026 để ổn định giá và nguồn cung. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ngày 1/10, Bộ Tài chính thông tin qua theo dõi tình hình giá xăng dầu thế giới cùng ý kiến của Bộ Công Thương, đơn vị này đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay, đến hết ngày 31/12/2026.

Theo đó, qua theo dõi của Bộ Ngoại giao, tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông nhiều khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa thể xác định thời điểm kết thúc; ngay cả trong kịch bản xung đột sớm chấm dứt, việc khôi phục công suất khai thác và hạ tầng ngành dầu khí tại khu vực này cũng cần thời gian nhất định, do đó giá dầu thế giới khó có khả năng giảm nhanh và khả năng tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Đây là yếu tố tác động trực tiếp, thường xuyên đến chi phí nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Thị trường xăng, dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi căng thẳng tại Trung Đông gia tăng trở lại. Cụ thể, diễn biến thị trường ngày 11/9/2026, giá dầu Brent chốt phiên ở mức khoảng 104,61 USD/thùng, giảm 2,81% so với phiên trước; dầu WTI ở mức 100,05 USD/thùng, giảm 2,37%. Tuy nhiên, tính chung trong tuần, giá Brent vẫn tăng khoảng 8,65% và WTI tăng khoảng 9,37%, cho thấy áp lực đối với giá dầu vẫn ở mức cao do rủi ro gián đoạn vận tải và nguồn cung. Trong nước, tại kỳ điều hành ngày 10/9/2026, giá thành phẩm xăng RON92 và RON95 bình quân trên thị trường thế giới, dùng để pha chế xăng E5RON92 và E10RON95-III, tăng tương ứng khoảng 9,28% và 9,21% so với kỳ trước; giá dầu diezel 0,05S tăng khoảng 4,09%... Diễn biến này cho thấy đà tăng của giá dầu thế giới đã tiếp tục tác động đến mặt bằng giá nhiên liệu trong nước.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh CPI bình quân 8 tháng của năm tăng 4,45% và thị trường năng lượng còn nhiều rủi ro, tiếp tục duy trì hỗ trợ thuế có thời hạn là cần thiết để hạn chế phát sinh thêm chi phí, hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định sản xuất, kinh doanh và bảo đảm nguồn cung năng lượng. Trong trường hợp Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP hết hiệu lực từ ngày 30/9/2026, mức thuế áp dụng đối với các mặt hàng xăng dầu sẽ quay trở lại theo quy định hiện hành, dẫn đến giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ tăng lên thêm so với không có thuế. Điều này có thể làm gia tăng áp lực lên mặt bằng giá cả, chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, đồng thời ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Mục tiêu bảo đảm phù hợp chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở tình hình diễn biến của giá xăng dầu thế giới, khu vực và trong nước, diễn biến mới của xung đột ở Trung Đông, chỉ số lạm phát, tăng trưởng kinh tế, Bộ Tài chính cho biết đã dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Dự thảo Nghị quyết thuộc trường hợp Chính phủ ban hành nghị quyết để giải quyết vấn đề cấp bách, quan trọng phát sinh từ thực tiễn và điều chỉnh thời hạn áp dụng chính sách trong một thời gian nhất định, do đó được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn và không thực hiện việc thẩm định theo quy định của pháp luật.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan đăng tải toàn văn nội dung trên “Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng” để các cơ quan, tổ chức, người dân biết, thực hiện. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Cơ quan Thuế, Cơ quan Hải quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm thực thi Nghị quyết hiệu quả.

Thời gian dự kiến trình thông qua/ban hành Nghị quyết đối với các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay cần được duy trì và bảo đảm áp dụng liên tục từ ngày 1/10/2026 để bảo đảm nguồn cung năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, tránh được các tác động tiêu cực của tình hình cuộc xung đột tại Trung Đông cũng như diễn biến giá xăng dầu thế giới và trong khu vực./.