Đề xuất kéo dài thời gian, mở rộng phạm vi ưu đãi thuế 0% đối với sản xuất, lắp ráp ô tô

Bộ Tài chính vừa chuyển Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là kéo dài thời gian thực hiện Chương trình ưu đãi thuế đối với sản xuất, lắp ráp ô tô đến hết năm 2032, đồng thời bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn về dòng tiền và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ô tô được triển khai từ năm 2018 đến hết năm 2027, với mức thuế suất 0%.

Qua tổng kết quá trình thực hiện, Bộ Công Thương cùng các hiệp hội và doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả của chương trình. Bộ Công Thương cho biết, cả nước hiện có hơn 40 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, trong đó 16 doanh nghiệp có quy mô lớn, đủ năng lực sản xuất, kinh doanh tham gia chương trình.

Kết quả sản xuất của ngành công nghiệp ô tô trong nước ghi nhận những chuyển biến tích cực. Năm 2025, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp đạt hơn 480.000 xe, tăng 30,4% so với năm 2024 và vượt mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô.

Trong nửa đầu năm 2026, sản lượng xe mới xuất xưởng ước đạt 284.600 chiếc, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời xuất khẩu một số dòng xe ra thị trường nước ngoài.

Nếu không được ưu đãi, chính sách ưu đãi thuế đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô sẽ kết thúc vào cuối năm nay

Tuy nhiên, ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước vẫn tồn tại một số hạn chế, đòi hỏi cần tiếp tục có các chính sách hỗ trợ đồng bộ của Nhà nước. Trong đó, tỷ lệ nội địa hóa đối với dòng xe dưới 9 chỗ còn thấp; hệ sinh thái sản xuất linh kiện, phụ tùng quy mô lớn chưa được hình thành; các chính sách ưu đãi đặc thù nhằm thúc đẩy xuất khẩu vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển của ngành.

Đặc biệt, xu hướng chuyển dịch toàn cầu sang các phương tiện giao thông xanh đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô. Để đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của nước nhập khẩu, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh.

Trên cơ sở đó và căn cứ đề nghị của Bộ Công Thương và các Hiệp hội, Dự thảo đề xuất kéo dài thời gian thực hiện chương trình ưu đãi thuế thêm 5 năm, đến hết năm 2032.

Đối với trường hợp doanh nghiệp nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất thông thường do chưa áp dụng mức thuế suất 0% tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan hải quan sẽ thực hiện hoàn số thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định. Bộ Tài chính ước tính số thuế nhập khẩu dự kiến phải hoàn bình quân khoảng 8.000 tỷ đồng mỗi năm.

Cùng với đó, căn cứ đề xuất của doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng đề xuất mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng Chương trình đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện để sản xuất, lắp ráp ô tô xuất khẩu.

Cụ thể, Dự thảo quy định doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô khi nhập khẩu linh kiện để sản xuất, lắp ráp ô tô (không phân biệt xe ô tô điện hay các dòng xe ô tô khác) bán cho các doanh nghiệp khác (là doanh nghiệp sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu) để xuất khẩu trực tiếp hoặc bán cho doanh nghiệp xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với toàn bộ linh kiện nhập khẩu (bao gồm mọi loại linh kiện, không giới hạn trong Nhóm 98.49).

Cơ chế thực hiện, quản lý cho phép áp dụng ngay mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% tại thời điểm nhập khẩu trên cơ sở doanh nghiệp xuất khẩu thực tế ô tô trong vòng 01 năm kể từ ngày mở tờ khai nhập khẩu và các điều kiện khác theo quy định nhằm giảm áp lực về dòng tiền và chi phí tài chính cho doanh nghiệp; cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong trường hợp không đáp ứng điều kiện sau thông quan.