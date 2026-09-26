Đề xuất kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày

Bộ Y tế đề xuất mở rộng danh mục bệnh, nhóm bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày từ 252 lên 372; đồng thời cho phép bác sĩ căn cứ tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh để kê mỗi loại thuốc với thời gian sử dụng tối đa 90 ngày. Quy định mới nếu được thông qua sẽ góp phần giảm số lần tái khám đối với nhiều người mắc bệnh mạn tính.

Đối với ung thư, dự thảo đề xuất bổ sung 10 bệnh, nhóm bệnh, trong đó có u lympho, đa u tủy và các u tương bào, bạch cầu lympho mạn tính, bạch cầu lympho cấp đang điều trị duy trì, bạch cầu tủy cấp đang điều trị duy trì, bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy.

Điểm mới đáng chú ý là với 372 bệnh, nhóm bệnh thuộc danh mục, người kê đơn được quyết định số ngày sử dụng của từng thuốc dựa trên tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh, nhưng tối đa không quá 90 ngày đối với mỗi thuốc. Trường hợp người bệnh đồng thời mắc bệnh mạn tính khác đã được chẩn đoán, điều trị ổn định, bác sĩ cũng căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định để kê thuốc điều trị các bệnh này với thời gian sử dụng tối đa không quá 90 ngày.