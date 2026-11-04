Bộ Tài chính đề xuất hướng dẫn thực hiện "Chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026 - 2030”

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định về hoạt động hỗ trợ kinh doanh bền vững bao gồm các quy định cụ thể về: Truyền thông, nâng cao nhận thức và kết nối thúc đẩy kinh doanh bền vững; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác quản lý, hỗ trợ và tư vấn về kinh doanh bền vững; xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn và nền tảng số hỗ trợ kinh doanh bền vững; thúc đẩy nguồn lực hỗ trợ kinh doanh bền vững; hỗ trợ kinh doanh bền vững về tư vấn, công nghệ và xúc tiến thương mại; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu cho kinh doanh bền vững; hoạt động quản lý Chương trình 926. Cụ thể:

Truyền thông, nâng cao nhận thức và kết nối thúc đẩy kinh doanh bền vững

Các hoạt động phát triển hệ sinh thái nhằm nâng cao nhận thức và kết nối thúc đẩy kinh doanh bền vững bao gồm:

Xây dựng tài liệu về kinh doanh bền vững, bao gồm: Bộ công cụ đánh giá và hướng dẫn thực hiện kinh doanh bền vững; các tài liệu hướng dẫn, sổ tay, cẩm nang; các ấn phẩm báo chí, xuất bản (các Chương trình, chuyên mục, tiểu phẩm, ký sự, bài viết); các tài liệu dưới dạng các tác phẩm văn học nghệ thuật, Chương trình truyền hình, phát thanh, nền tảng số, mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác.

Tổ chức phổ biến thông tin, truyền thông, các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn kinh doanh bền vững thường niên theo các hình thức trực tiếp, hoặc trực tuyến, hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến các tài liệu quy định trên nhằm: Chia sẻ thông tin, phổ biến kinh nghiệm, tập huấn, hướng dẫn về kinh doanh bền vững và các mô hình kinh doanh bền vững trong nước và quốc tế; kết nối doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác với các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ phát triển, chuyên gia để thúc đẩy hợp tác, phát triển tài chính xanh, đầu tư tạo tác động xã hội và môi trường.

Xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn và nền tảng số hỗ trợ kinh doanh bền vững

Hoạt động xây dựng, vận hành, quản lý, duy trì hoạt động của tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác kinh doanh bền vững thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và Điều 9 Nghị định số 113/2024/NĐ-CP.

Xây dựng, phát triển nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác kinh doanh bền vững nhằm cung cấp thông tin, tài liệu, công cụ đánh giá; kết nối chuyên gia tư vấn, tổ chức hỗ trợ, tổ chức tài chính, nhà đầu tư và các bên liên quan; hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh bền vững. Việc xây dựng, quản lý và vận hành nền tảng số thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; ưu tiên khai thác, sử dụng, kết nối, tích hợp với các nền tảng số, hệ thống thông tin hiện có, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí.

Thúc đẩy nguồn lực hỗ trợ kinh doanh bền vững

Khuyến khích các tổ chức nghiên cứu, tổ chức cung cấp dịch vụ phát triển và áp dụng các giải pháp, công cụ đánh giá, công nhận doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác kinh doanh bền vững.

Khuyến khích các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính, tín dụng nhằm thúc đẩy kinh doanh bền vững; huy động các nguồn tài chính trong nước và nước ngoài hỗ trợ kinh doanh bền vững.

Hỗ trợ phát triển các sáng kiến hợp tác công tư nhằm thúc đẩy kinh doanh bền vững, đầu tư tạo tác động xã hội và môi trường.

Hỗ trợ kinh doanh bền vững về tư vấn, công nghệ và xúc tiến thương mại

Hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác các nội dung sau:

Đánh giá hiện trạng; xây dựng chiến lược, quản trị nội bộ, mô hình, phương án kinh doanh bền vững; lộ trình chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh doanh bao trùm, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị; xác định các chỉ tiêu, mục tiêu và kế hoạch hành động.

Tư vấn xây dựng báo cáo năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu về kinh doanh bền vững; báo cáo môi trường - xã hội - quản trị, báo cáo phát triển bền vững, hồ sơ truy xuất nguồn gốc và bộ dữ liệu cung cấp cho khách hàng, doanh nghiệp đầu chuỗi, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư hoặc đối tác.

Tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ; tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; tư vấn chuyển đổi số; tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các quy định về kinh doanh bền vững; tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới.

Tư vấn tìm kiếm thông tin, truyền thông, quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững của doanh nghiệp.

Tư vấn tiếp cận tài chính, gọi vốn đầu tư; tư vấn về nhân sự, sản xuất, bán hàng, thị trường, và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Hỗ trợ công nghệ

Hỗ trợ chi phí kiểm định, giám định, hiệu chuẩn, đo lường, chứng nhận chất lượng sản phẩm, dịch vụ; hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm kinh doanh bền vững (bao gồm thử nghiệm sản phẩm mới), hoàn thiện sản phẩm (bao gồm hoàn thiện sản phẩm mới), mô hình kinh doanh bền vững; chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

Hỗ trợ chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Hỗ trợ chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Hỗ trợ chi phí đặt hàng các cơ sở, viện, trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ.

Hỗ trợ chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số.

Hỗ trợ về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

Hỗ trợ chi phí đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế; duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế.

Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.

Dự thảo cũng đề xuất quy định về kinh phí hỗ trợ gồm: Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 926; sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình 926; bố trí kinh phí ngân sách nhà nước; lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính./.