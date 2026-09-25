Đề xuất hướng dẫn kinh phí ký hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính đề xuất hướng dẫn xác định nguồn, lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí để ký hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Dự thảo Thông tư đề xuất hướng dẫn xác định nguồn, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để ký hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 235/2026/NĐ-CP).

Khi được ban hành, Thông tư sẽ áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo nêu rõ, nguồn kinh phí để ký hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 235/2026/NĐ-CP.

Lập dự toán, phân bổ, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để ký hợp đồng

Theo dự thảo, việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để ký hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về kế toán, pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và quy định pháp luật khác có liên quan.

Khi xây dựng phương án tự chủ tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ quy định tại Nghị định số 235/2026/NĐ-CP để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện và tổng hợp, phản ánh trong kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ của đơn vị theo phương án tự chủ tài chính, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Đối với đơn vị nhóm 3, 4: Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán, đơn vị lập dự toán kinh phí ký hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và nguồn kinh phí bảo đảm, tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách của đơn vị gửi cơ quan quản lý cấp trên xem xét, tổng hợp, gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 235/2026/NĐ-CP: Đơn vị nhóm 1 và nhóm 2: Kinh phí thực hiện hợp đồng được bảo đảm từ nguồn kinh phí tự bảo đảm của đơn vị theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị nhóm 3 (bao gồm đơn vị nhóm 3 tự chủ từ 70% trở lên và đơn vị nhóm 3 tự chủ dưới 70%): Kinh phí thực hiện hợp đồng sử dụng từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ thực hiện cơ chế tự chủ tài chính (nếu có), bảo đảm không làm tăng tổng kinh phí chi thường xuyên và kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định. Đơn vị nhóm 4, trừ đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế: Kinh phí thực hiện hợp đồng sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế: Kinh phí thực hiện hợp đồng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách địa phương (ngoài kinh phí giao tự chủ của đơn vị). Đối với các đơn vị trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan quản lý ở trung ương do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách. Đơn vị thực hiện cơ chế tài chính đặc thù: Tiền lương lao động hợp đồng và chi khác (nếu có) cho lao động hợp đồng thực hiện theo cơ chế tài chính đặc thù do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây./.