Đề xuất hơn 63.450 tỷ đồng, đặt mục tiêu giảm 10% tội phạm mỗi năm

Xây dựng địa bàn cấp xã an toàn

Sáng 5/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình Quốc hội tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Chính phủ cho biết, tình hình tội phạm và ma túy trong khu vực, trên thế giới diễn biến phức tạp, khiến Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ trở thành địa bàn trung chuyển, nơi tập trung nhiều loại tội phạm, thậm chí bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng đặt cơ sở hoạt động.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình Quốc hội tờ trình, sáng 5/11. Ảnh: Như Ý

Trong nước, cơ cấu và tính chất tội phạm biến đổi nhanh, đan xen giữa các lĩnh vực hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường và công nghệ thông tin.

Tình hình ma túy cũng diễn biến phức tạp, đặc biệt tại một số thành phố lớn. Số người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy vẫn ở mức cao, xuất hiện ở nhiều thành phần, lứa tuổi và có xu hướng gia tăng trong giới trẻ.

Chính phủ cho rằng những vấn đề trên đòi hỏi giải pháp tổng thể, liên ngành, thay vì chỉ thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hoặc cơ chế phối hợp riêng lẻ.

Vì vậy, chương trình được xây dựng trên cơ sở tích hợp Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đã được Quốc hội phê duyệt với các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 theo đề xuất là hơn 45.301 tỷ đồng.

Giai đoạn 2031-2035, kinh phí dự kiến khoảng 18.152 tỷ đồng, gồm hơn 9.492 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và hơn 8.659 tỷ đồng vốn sự nghiệp.

Như vậy, tổng kinh phí đề xuất và dự kiến cho cả giai đoạn 2026-2035 khoảng 63.453 tỷ đồng.

Chương trình gồm 10 dự án thành phần, tập trung vào phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng; xây dựng địa bàn cấp xã an toàn; phòng, chống vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm...

Ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu không có ma túy

Chính phủ xác định, đến năm 2030, chương trình phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên cả nước không có ma túy.

Quang cảnh phiên họp sáng 5/11. Ảnh: Như Ý

Một số chỉ tiêu khác gồm phấn đấu nhận diện, phát hiện, quản lý 100% băng nhóm tội phạm để triệt xóa hoặc làm tan rã; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành sự cần thiết đầu tư chương trình. Việc tích hợp các nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chủ trương tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhận thấy một số nhiệm vụ có tính chất tương đồng được bố trí tại nhiều dự án khác nhau. Phương thức phân bổ vốn ở một số dự án còn bình quân, chưa thực sự gắn với mức độ phức tạp, quy mô nhiệm vụ và kết quả đầu ra.

Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ căn cứ xác định kinh phí từng dự án, trách nhiệm bố trí vốn của địa phương, cơ chế huy động nguồn lực hợp pháp khác và nhu cầu kinh phí giai đoạn 2031-2035; đồng thời quan tâm ưu tiên hỗ trợ địa bàn biên giới.

Ủy ban cũng đề nghị rà soát những nhiệm vụ giao thoa với các chương trình mục tiêu quốc gia khác, làm rõ phạm vi, đối tượng, sản phẩm đầu ra và nguồn kinh phí, bảo đảm không trùng lặp nhiệm vụ, tránh chồng chéo trong sử dụng ngân sách.