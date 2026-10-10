Đề xuất hơn 4.730 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải

Mặt bằng tổng thể tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải. (Ảnh chụp từ hồ sơ dự án)

Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy vừa có Tờ trình số 1950/TTr-BHHĐT đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải.

Tờ trình này được Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng và ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan sau lần trình trước đó.

Trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP. Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, làm cơ sở để chủ đầu tư và đơn vị tư vấn rà soát, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Theo đề xuất, Dự án thuộc nhóm A, sử dụng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, do Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy làm chủ đầu tư và được thực hiện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Về quy mô, Dự án sẽ nâng cấp khoảng 6,6 km luồng từ ngã ba sông Gò Gia - sông Cái Mép - sông Thị Vải đến thượng lưu bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA), với bề rộng khoảng 310 m, cao độ đáy luồng -14,7 m (hải đồ), đáp ứng nhu cầu khai thác tàu đến 120.000 DWT đầy tải, cho phép tránh nhau với tàu đến 60.000 DWT và tàu đến 100.000 DWT đầy tải khai thác hai chiều.

Riêng đoạn luồng dài khoảng 1,6 km phía trước bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son được cải tạo để cho phép tàu đến 200.000 DWT giảm tải khai thác một chiều hoặc các tàu có trọng tải lớn hơn khi đáp ứng điều kiện an toàn hàng hải.

Bên cạnh đó, vũng quay trở tàu phía trước bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son cũng được nâng cấp lên đường kính 600 m, đáp ứng yêu cầu khai thác của các tàu có trọng tải lớn.

Đối với đoạn luồng từ thượng lưu bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA) đến thượng lưu bến cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV), Dự án sẽ nâng cấp khoảng 2,8 km luồng, rộng 220 m, trong đó phần luồng rộng 172 m có cao độ đáy -14,3 m và phần rộng 48 m có cao độ đáy -12 m (hải đồ), cho phép tàu đến 30.000 DWT đầy tải khai thác hai chiều và tàu đến 100.000 DWT đầy tải khai thác một chiều trên phần luồng rộng 172 m.

Hai đoạn luồng từ SITV đến bến cảng Phước An và từ bến cảng Phước An đến hạ lưu cầu Phước An, dài lần lượt khoảng 2,9 km và 1,5 km được nâng cấp để phục vụ tàu đến 100.000 DWT và 60.000 DWT đầy tải khai thác một chiều, tương ứng với từng đoạn luồng; đồng thời, Dự án sẽ thiết lập vũng quay tàu tại khu vực bến cảng Phước An với đường kính khoảng 420 m.

Ước tính tổng khối lượng nạo vét tại Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải lên tới khoảng 13,48 triệu m³.

Với quy mô đầu tư như trên, Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.730,805 tỷ đồng, sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030; thời gian thực hiện được đề xuất trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải nhằm bảo đảm năng lực tiếp nhận tàu có trọng tải lớn, đáp ứng nhu cầu khai thác cảng, đồng thời phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải đồng bộ, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Khi được triển khai, Dự án còn hướng tới bảo đảm an toàn giao thông hàng hải, nâng cao hiệu quả khai thác luồng tàu và phục vụ nhu cầu vận tải lâu dài của hệ thống cảng biển, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí duy tu, bảo trì tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai./.