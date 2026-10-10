Đề xuất hơn 4.730 tỷ đồng nâng cấp luồng Vũng Tàu - Thị Vải

Mặt bằng tổng thể tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải. (Ảnh chụp từ hồ sơ dự án)

Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy vừa đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải, với tổng mức đầu tư dự kiến 4.730,805 tỷ đồng.

Theo đề xuất, Dự án thuộc nhóm A, sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, do Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đã được đơn vị hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng và ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan. Trong quá trình thẩm định, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP.HCM cùng các cơ quan chuyên môn.

Theo phương án đề xuất, Dự án sẽ nâng cấp khoảng 6,6 km luồng từ ngã ba sông Gò Gia - sông Cái Mép - sông Thị Vải đến thượng lưu bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA), với bề rộng khoảng 310 m, cao độ đáy luồng -14,7 m (hải đồ). Quy mô này đáp ứng nhu cầu khai thác tàu đến 120.000 DWT đầy tải, cho phép tránh nhau với tàu đến 60.000 DWT và khai thác hai chiều đối với tàu đến 100.000 DWT đầy tải.

Riêng đoạn luồng dài khoảng 1,6 km phía trước bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son sẽ được cải tạo để phục vụ tàu đến 200.000 DWT giảm tải khai thác một chiều hoặc tàu có trọng tải lớn hơn khi đáp ứng điều kiện an toàn hàng hải. Vũng quay trở tàu tại khu vực này cũng được nâng cấp lên đường kính 600 m.

Dự án đồng thời nâng cấp khoảng 2,8 km luồng từ thượng lưu bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA) đến thượng lưu bến cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV). Hai đoạn từ SITV đến bến cảng Phước An và từ bến cảng Phước An đến hạ lưu cầu Phước An, dài lần lượt khoảng 2,9 km và 1,5 km, cũng được nâng cấp theo yêu cầu khai thác tàu có trọng tải tương ứng. Vũng quay tàu tại khu vực bến cảng Phước An được thiết lập với đường kính khoảng 420 m.

Tổng khối lượng nạo vét của Dự án ước tính khoảng 13,48 triệu m³. Theo Ban quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, việc đầu tư nhằm bảo đảm năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn, nâng cao hiệu quả khai thác luồng tàu, bảo đảm an toàn hàng hải và đáp ứng nhu cầu vận tải lâu dài của hệ thống cảng biển. Qua đó, Dự án góp phần phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tiết kiệm chi phí duy tu, bảo trì tại TP.HCM và Đồng Nai.