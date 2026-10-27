Đề xuất hơn 114.000 tỷ đồng đầu tư 2 tuyến cao tốc xuyên Tây Bắc

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký tờ trình báo cáo Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đoạn Bảo Hà - Tân Phong và cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên đoạn qua tỉnh Sơn La.

Dự án đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Ảnh: Thế Bằng

Hai tuyến cao tốc qua Lào Cai, Lai Châu và Sơn La được đề xuất đầu tư hơn 114.000 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, dự kiến khởi công năm 2027 và khai thác từ năm 2031.

Trong đó, cao tốc Bảo Hà - Tân Phong dài khoảng 119km, tổng vốn sơ bộ gần 51.000 tỷ đồng (gần 49.000 tỷ từ ngân sách trung ương và hơn 2.000 tỷ ngân sách tỉnh Lai Châu). Tuyến có tốc độ thiết kế 80-100km/h.

Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên đoạn qua Sơn La dài gần 180km, tổng vốn sơ bộ hơn 63.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, tốc độ thiết kế 80km/h.

Để đẩy nhanh tiến độ, Chính phủ đề xuất áp dụng các cơ chế đặc biệt về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chỉ định thầu, điều chỉnh quy hoạch và bố trí bãi đổ chất thải xây dựng. Riêng cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên được đề xuất cơ chế giữ lại 100% số thu tiền sử dụng đất.

Hai tuyến cao tốc được kỳ vọng giúp tăng kết nối Lào Cai, Lai Châu, Sơn La với Hà Nội và các địa phương trong vùng, từng bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc Tây Bắc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.