Đề xuất hơn 114.000 tỷ đồng đầu tư 2 tuyến cao tốc ở miền núi phía Bắc

Dự án đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký tờ trình báo cáo Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà-Lai Châu đoạn Bảo Hà-Tân Phong và cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên đoạn qua tỉnh Sơn La.

Theo đó, tuyến cao tốc đoạn Bảo Hà-Tân Phong sẽ được đầu tư với tổng chiều dài khoảng 119km, đi qua địa bàn hai tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế từ 80-100km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 51.000 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách Trung ương (khoảng gần 49.000 tỷ đồng) và vốn ngân sách tỉnh Lai Châu (khoảng hơn 2.000 tỷ đồng). Dự kiến, dự án sẽ bắt đầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng và khởi công trong năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031.

Đối với dự án đường bộ cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên qua địa phận tỉnh Sơn La, theo phương án được trình Quốc hội, tổng chiều dài đầu tư tuyến khoảng gần 180km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 63.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, dự án sẽ được triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công trong năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác từ năm 2031.

Bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư dự án, hai dự án này được đề xuất sẽ có các nhóm cơ chế, chính sách đặc biệt được đề xuất áp dụng liên quan đến: thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chỉ định thầu; điều chỉnh các quy hoạch liên quan; bãi đổ chất thải rắn xây dựng; bổ sung ngân sách Trung ương khi tăng tổng mức đầu tư.

Hai tuyến cao tốc này nếu được đầu tư sẽ hình thành tuyến kết nối trung tâm hành chính tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai với các địa phương trong vùng và Thủ đô Hà Nội, tăng cường kết nối quốc tế, đáp ứng yêu cầu vận tải, phát huy hiệu quả đã và đang triển khai, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc khu vực trung du và miền núi phía Bắc, tạo động lực lan toả, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng-an ninh./.