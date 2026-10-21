Đề xuất hoàn thiện quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở và bảo hiểm xã hội

Đại biểu Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, chủ trì phiên thảo luận Tổ số 11 .

Góp ý đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), đại biểu Hà Sỹ Huân (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) đề nghị bổ sung các giải pháp hỗ trợ những người gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin tại khoản 2 Điều 3.

Đối với khoản 2 Điều 6 về nghĩa vụ của công dân, đại biểu đề nghị làm rõ nghĩa vụ chấp hành đối với những quyết định được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, có hiệu lực và phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời bảo đảm quyền kiến nghị, phản ánh của công dân đối với những quyết định không đúng quy định.

Về nội dung công khai tại khoản 3 Điều 10, đại biểu Hà Sỹ Huân đề nghị xác định rõ phạm vi chương trình, dự án thuộc diện công khai, bao gồm cả những dự án do cơ quan cấp trên chủ trì hoặc chủ thể khác quyết định nhưng triển khai trên địa bàn cấp xã.

Đồng thời cần quy định cụ thể trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc công khai thông tin và phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, bảo đảm phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm của từng chủ thể.

Đại biểu Hà Sỹ Huân (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) phát biểu.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, đại biểu Hà Sỹ Huân đề nghị làm rõ tiêu chí xác định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; đặc biệt đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số và các nhóm có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên.

Theo đại biểu, dự thảo cần quy định rõ điều kiện tham gia, nguyên tắc và trách nhiệm đóng, thời điểm thực hiện; đồng thời xác định cụ thể tiêu chí đánh giá tính ổn định, thường xuyên của việc làm và thu nhập.

Về bảo hiểm hưu trí bổ sung, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát quy định về các phương thức đóng góp của người sử dụng lao động, người lao động hoặc cả hai bên, làm rõ mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia và nguyên tắc xác định quyền lợi tương ứng.

Trường hợp chưa có đầy đủ cơ sở đánh giá tác động của việc thay đổi chính sách, đại biểu đề nghị cân nhắc giữ nguyên quy định hiện hành.

Cùng quan tâm đến dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), đại biểu Phạm Thị Thu Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) đề nghị xem xét quy định về thời hạn thông báo trước khi thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng tại điểm b khoản 1 Điều 30.

Theo đại biểu, không nên áp dụng cứng nhắc thời hạn thông báo 45 ngày đối với mọi hoạt động giám sát; đồng thời phân biệt việc thông báo thành lập ban, kế hoạch giám sát với thông báo về từng hoạt động cụ thể.

Chủ đầu tư cần cung cấp tiến độ và thông tin về các giai đoạn thi công quan trọng để cộng đồng chủ động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những dấu hiệu bất thường, nhất là đối với các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

Đại biểu Phạm Thị Thu Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) phát biểu.

Đối với việc lấy ý kiến nhân dân về phương án cung cấp dịch vụ công thiết yếu, đại biểu đề nghị xác định rõ đối tượng được lấy ý kiến, bảo đảm bao quát những người trực tiếp chịu tác động, kể cả người sử dụng dịch vụ sinh sống ngoài địa bàn nơi đặt cơ sở.

Đại biểu cũng đề nghị hồ sơ trình quyết định phải đánh giá tác động đến khả năng tiếp cận dịch vụ và đề xuất giải pháp phù hợp, như bố trí điểm cung cấp dịch vụ, hỗ trợ đi lại hoặc tổ chức phương thức phục vụ thay thế; đồng thời bảo đảm việc lấy ý kiến không trùng lặp với quy định của pháp luật chuyên ngành.

Về trách nhiệm công khai thông tin tại Điều 10 và Điều 12 của dự thảo Luật, đại biểu Phạm Thị Thu Thủy đề nghị làm rõ trách nhiệm công khai đối với các chương trình, dự án do cấp tỉnh quyết định hoặc quản lý nhưng triển khai trên địa bàn cấp xã.

Theo đại biểu, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, người dân cần được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời về các dự án tác động trực tiếp đến nơi mình sinh sống, không phụ thuộc vào cấp quyết định hoặc quản lý dự án.

Cơ quan quyết định, cơ quan quản lý dự án và chủ đầu tư cần có trách nhiệm cung cấp thông tin thuộc diện công khai cho cấp xã; UBND cấp xã tổ chức công khai để người dân thuận tiện tiếp cận. Đối với dự án liên xã, cần thống nhất nội dung, thời điểm công khai và xác định đầu mối giải đáp những vấn đề vượt thẩm quyền cấp xã.