Đề xuất hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quang cảnh phiên thảo luận tổ chiều 17/10 - Ảnh: C.T.V

Thảo luận về dự án Luật Phát triển DN nhỏ và vừa, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị, nhất trí với sự cần thiết ban hành luật để thay thế Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa số 04/2017/QH14. Bên cạnh đó, đồng chí góp ý 4 nội dung, gồm: Chính sách tiếp cận vốn; chính sách thuế; chính sách tiếp cận mặt bằng sản xuất và bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng.

Về chính sách tiếp cận vốn, đồng chí phân tích, đối chiếu Luật năm 2017 với dự thảo luật và đề nghị: Thứ nhất, Luật quy định nguyên tắc chia sẻ rủi ro tín dụng đối với DN nhỏ và vừa; thứ hai, làm rõ mối quan hệ giữa điểm a, khoản 2, Điều 35, dự thảo Luật với khoản 2, Điều 9, Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về chức năng của Quỹ Phát triển DN nhỏ và vừa, trong khi khoản 1, Điều 35 dự thảo vẫn cho phép DN lựa chọn áp dụng nghị quyết này; thứ ba, bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cho vay đang thực hiện, tương tự quy định tại khoản 2, Điều 35, Luật năm 2017 về các cam kết của quỹ.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị thảo luận về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh: C.T.V

Về chính sách thuế, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ cho rằng quy định miễn thuế thu nhập DN trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu tại khoản 2, Điều 9 dự thảo chưa phù hợp với thực tế nhiều DN chưa có hoặc có thu nhập chịu thuế không đáng kể trong giai đoạn đầu, đồng thời chưa thống nhất với Luật Thuế thu nhập DN.

Đồng chí đề nghị tính thời gian miễn thuế từ năm đầu tiên DN phát sinh thu nhập chịu thuế, đồng thời quy định giới hạn thời gian chờ để tránh bị lợi dụng.

Đại biểu Quốc hội thuộc đoàn tỉnh Quảng Trị tại phiên thảo luận tổ - Ảnh: C.T.V

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ tán thành nâng ngưỡng doanh thu lên 10 tỉ đồng để DN, cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản. Tuy nhiên, đồng chí chỉ ra sự chưa thống nhất về thời điểm áp dụng giữa Điều 34 và Điều 33 dự thảo, khi luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027 nhưng một số quy định tại Điều 33 áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Vì vậy, đồng chí đề nghị quy định Điều 33 có hiệu lực sớm hơn và làm rõ cách áp dụng đối với kỳ tính thuế năm 2026; đồng thời rà soát, cập nhật thống nhất với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập DN trình Quốc hội tại kỳ họp này, tránh chồng chéo quy định.

Các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn tỉnh Quảng Trị tại phiên thảo luận tổ - Ảnh: C.T.V

Về chính sách tiếp cận mặt bằng sản xuất, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ cho rằng cơ chế hỗ trợ gián tiếp qua chủ đầu tư hạ tầng tại Điều 10 dự thảo có tác động hạn chế đến DN nhỏ và vừa. Đồng chí đề nghị, ưu tiên cấp phiếu hỗ trợ trực tiếp để DN thanh toán tiền thuê mặt bằng; bổ sung nghĩa vụ hoàn trả ngân sách đối với chủ đầu tư đã nhận hỗ trợ nhưng không bố trí diện tích cho DN nhỏ và vừa thuê, thuê lại; làm rõ chủ sở hữu và trách nhiệm quản lý tài sản hạ tầng hình thành từ nguồn ngân sách địa phương, bảo đảm thống nhất giữa các quy định của dự thảo luật.

Về bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng và đến được với DN, đồng chí đề nghị làm rõ việc thay đổi tiêu chí xác định quy mô DN, đồng thời quy định điều kiện tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người lao động khi nhận hỗ trợ từ ngân sách; làm rõ lý do bỏ điều kiện hộ kinh doanh phải hoạt động liên tục ít nhất 1 năm trước khi chuyển đổi thành DN, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng; lượng hóa nhu cầu ngân sách, quy định rõ trách nhiệm bố trí nguồn lực và đào tạo cán bộ cấp xã để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DN.