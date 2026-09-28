Đề xuất hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/tháng cho trẻ mầm non là con công nhân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất trẻ mầm non là con người lao động làm việc tại khu công nghiệp hoặc nơi có nhiều lao động được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng.

Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, tối đa 9 tháng trong một năm học. Mức cụ thể sẽ do từng địa phương quyết định trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách.

Đề xuất này nằm trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Trong thực tế, với một gia đình công nhân, 160.000 đồng mỗi tháng có thể không phải khoản tiền lớn nếu so với tổng chi phí nuôi và gửi trẻ hiện nay.

So với Nghị định 105, dự thảo bổ sung trẻ em là con người lao động làm việc tại cụm công nghiệp, nhằm đồng bộ với chính sách tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, mức hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh xây dựng, phù hợp với ngân sách địa phương, sau đó trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định để áp dụng.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ trực tiếp cho trẻ, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi chính sách đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở nơi có nhiều lao động. Các cơ sở có ít nhất 30% trẻ là con người lao động làm việc tại khu công nghiệp hoặc địa bàn có nhiều lao động sẽ thuộc diện được hỗ trợ.

Các cơ sở này được đề xuất hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất một lần, gồm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học và kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Mức hỗ trợ tối thiểu là 20 triệu đồng với mỗi cơ sở.

UBND cấp tỉnh xác định các xã có nhiều lao động làm căn cứ thực hiện chính sách.

Hằng năm, UBND cấp xã lập danh sách các cơ sở đủ điều kiện, tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi cơ quan tài chính cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền để tham mưu bố trí ngân sách.

Sau khi được phê duyệt kinh phí, UBND cấp xã xây dựng phương án hỗ trợ, đồng thời kiểm tra việc sử dụng kinh phí bảo đảm đúng quy định.

Hỗ trợ tài chính có thể giúp giảm một phần chi phí, song với người lao động, nhu cầu về nơi gửi trẻ gần chỗ làm, mức phí phù hợp và bảo đảm an toàn vẫn là những vấn đề cần được quan tâm.