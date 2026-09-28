Đề xuất hỗ trợ tối thiểu 1,44 triệu đồng/năm học cho trẻ mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP về chính sách phát triển giáo dục mầm non. Một trong những nội dung đáng chú ý là mở rộng nhóm trẻ được hưởng chính sách hỗ trợ từ khu vực khu công nghiệp sang cả nơi có nhiều lao động.

Theo đề xuất, trẻ học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đủ điều kiện và có cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp là người lao động thuộc diện chính sách có thể được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ theo số tháng học thực tế, tối đa 9 tháng trong một năm học.

Nếu hưởng đủ 9 tháng, tổng mức hỗ trợ tối thiểu tương đương 1,44 triệu đồng/trẻ/năm học.

Trẻ em lớp mẫu giáo tại Trường Mầm non Ba Vì A - phân hiệu Đá Chông.

Mở rộng đối tượng từ khu công nghiệp đến nơi có nhiều lao động

Theo dự thảo, chính sách hướng tới trẻ đang học tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ phải là người lao động làm việc tại khu công nghiệp hoặc nơi có nhiều lao động và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc bổ sung nhóm "nơi có nhiều lao động". Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non thuộc nhóm này phải được cấp phép hoạt động và nằm trên địa bàn cấp xã nơi có khu công nghiệp hoặc nơi có nhiều lao động được cơ quan có thẩm quyền xác định.

Quy định mới được đề xuất nhằm giải quyết những vướng mắc trong quá trình xác định đối tượng, địa bàn và thủ tục thực hiện chính sách tại các địa phương.

Mức hỗ trợ do địa phương quyết định

160.000 đồng/trẻ/tháng là mức hỗ trợ tối thiểu được đề xuất, không phải khoản chi cố định áp dụng giống nhau tại tất cả tỉnh, thành phố.

Theo dự thảo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách để xây dựng mức hỗ trợ, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. Do đó, mức thực tế tại từng địa phương có thể cao hơn mức tối thiểu nêu trong dự thảo.

Về cơ chế hỗ trợ, đề xuất mới có sự kế thừa từ chính sách đang thực hiện theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP. Quy định hiện hành cũng dành hỗ trợ cho trẻ là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, học tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đủ điều kiện, với mức tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng và thời gian không quá 9 tháng/năm học.

Điểm mới được đặt ra trong dự thảo là mở rộng phạm vi địa bàn và đối tượng, thay vì chỉ tập trung vào trẻ có cha, mẹ là công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2020/NĐ-CP đã được gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Dự thảo đồng thời đề xuất thêm một số chính sách hỗ trợ khác cho giáo dục mầm non. Trong đó, cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục tại nơi có nhiều lao động, nếu đáp ứng điều kiện về tỷ lệ trẻ thuộc diện chính sách, được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 20 triệu đồng/cơ sở. Giáo viên mầm non dân lập, tư thục đủ điều kiện cũng được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng.

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2021 đến nay, chính sách hỗ trợ đã được thực hiện đối với hơn 2.600 cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục, khoảng 471.000 lượt trẻ em là con công nhân, người lao động và 14.600 giáo viên mầm non ngoài công lập.