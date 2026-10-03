Đề xuất hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho trẻ đến 12 tháng tuổi

Theo dự thảo, địa phương có thể căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, trong đó có hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai và trẻ em đến tối thiểu 12 tháng tuổi. Thời gian lấy ý kiến dự thảo đến ngày 8/10.

Theo dự thảo, các địa phương được căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp. Chính sách có thể gồm hỗ trợ chi phí sàng lọc, dự phòng vô sinh; hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai; hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho trẻ đến tối thiểu 12 tháng tuổi.

So với dự thảo trước, thời gian hỗ trợ trẻ được rút từ 36 tháng xuống 12 tháng. Bộ Y tế định hướng tập trung nguồn lực vào giai đoạn đầu đời, khi trẻ cần được chăm sóc, dinh dưỡng và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Không chỉ hỗ trợ sau khi trẻ chào đời, dự thảo còn đưa các biện pháp can thiệp sớm hơn, từ trước hôn nhân và trong thai kỳ. Một số nhóm có thể được hỗ trợ chi phí tầm soát, dự phòng vô sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Dự thảo dành chính sách riêng cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người sống tại vùng nhiễm dioxin, miền núi, biên giới, hải đảo và địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Các nhóm này có thể được hỗ trợ chi phí sàng lọc trước sinh, sơ sinh và nhận trợ cấp tiền mặt theo điều kiện do địa phương quyết định. Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người còn được đề xuất hỗ trợ chi phí đi lại khi thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Như vậy, chính sách không chỉ đặt mục tiêu khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con mà còn đưa vấn đề chất lượng dân số vào ngay từ giai đoạn trước khi trẻ ra đời.

Ở cấp cộng đồng, dự thảo cũng đề xuất cơ chế khen thưởng đối với thôn, tổ dân phố duy trì tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ hai từ 50% trở lên trong ba năm liên tục. Nếu kết quả này được duy trì đến năm thứ năm, mức thưởng sẽ được nâng lên. Cấp xã áp dụng tiêu chí tương tự.