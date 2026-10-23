Đề xuất hỗ trợ tiền ăn 1,17 triệu đồng/tháng cho học sinh bán trú

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nghị định quy định chính sách đối với trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, cùng các cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

Chính sách hỗ trợ được đề xuất nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình và tạo điều kiện để học sinh duy trì việc học. Ảnh minh họa.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định nhằm hỗ trợ tốt hơn việc học tập, ăn uống và sinh hoạt của trẻ em, học sinh, học viên ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho gia đình và tạo điều kiện để các em duy trì việc học.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung chính sách ăn trưa đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chính sách dự kiến áp dụng với hai nhóm. Nhóm thứ nhất là học sinh tiểu học, trung học cơ sở học tại cơ sở giáo dục thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhưng chưa được hưởng chính sách học sinh bán trú.

Nhóm thứ hai là học sinh thuộc đối tượng chính sách, thường trú tại xã khu vực I, khu vực II hoặc thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn đáp ứng các điều kiện quy định tại dự thảo.

Mức hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh và kinh phí cho các cơ sở giáo dục tổ chức ăn trưa được thực hiện theo chính sách quy định tại Nghị định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ.

Dự thảo đề xuất bổ sung chính sách ăn trưa cho học sinh chỉ ăn trưa nhưng không ở tại trường, nhằm tạo thuận lợi cho việc dạy học hai buổi mỗi ngày. Đồng thời, bổ sung học sinh thuộc hộ cận nghèo vào diện hưởng chính sách, thay vì trước đây chỉ áp dụng đối với con hộ nghèo.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ tiền ăn cho mỗi học sinh, học viên bán trú là 1.170.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng/năm học. Bên cạnh đó, mức hỗ trợ nhân viên nấu ăn được điều chỉnh thành 160.000 đồng/học sinh/tháng. Đối với trường phổ thông tổ chức ăn trưa nhưng không tổ chức ở tập trung cho học sinh bán trú, dự thảo đề xuất hỗ trợ kinh phí phục vụ bữa trưa ở mức 80.000 đồng/học sinh/tháng.

Dự thảo cũng làm rõ điều kiện hưởng chính sách đối với trẻ em nhà trẻ bán trú, học sinh và học viên bán trú. Theo đó, trẻ em nhà trẻ bán trú có độ tuổi từ 3 tháng đến 3 tuổi, tính theo năm, đáp ứng điều kiện theo quy định và học, ăn, ngủ trưa tại cơ sở giáo dục mầm non. Đối với học sinh, học viên bán trú, dự thảo nhấn mạnh điều kiện không thể tự đi đến nơi học tập và trở về nhà trong ngày.

Đặc biệt, học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh nhưng không học tại cơ sở giáo dục gần nhà mà tự nguyện học tại cơ sở giáo dục cùng loại xa nhà hơn thì không được xét duyệt hưởng chính sách học sinh, học viên bán trú.

Dự thảo đề xuất quy định chuyển tiếp khi có thay đổi phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm duy trì hỗ trợ đến hết năm học cho học sinh ra khỏi địa bàn hưởng chính sách do thay đổi địa giới hành chính hoặc phân vùng. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi học sinh, hạn chế gián đoạn hỗ trợ giữa năm học, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục rà soát, cập nhật danh sách, điều chỉnh dự toán và thông báo cho gia đình học sinh.