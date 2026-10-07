Đề xuất hỗ trợ sinh hoạt phí, vé máy bay cho sinh viên du học nước ngoài
Theo dự thảo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên được cử đi học tại một số nước phát triển có thể nhận được gói hỗ trợ gồm học phí, 2 vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí hàng tháng.
Chính sách này được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để sinh viên học tập và nâng cao trình độ ở nước ngoài.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/de-xuat-ho-tro-sinh-hoat-phi-ve-may-bay-cho-sinh-vien-du-hoc-nuoc-ngoai-169261007162210183.htm