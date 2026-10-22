Đề xuất hỗ trợ nhà ở cho người dân vùng thiên tai, giáo viên và nhân viên y tế vùng khó khăn

Quốc hội Khóa XVI

Hỗ trợ cả những hộ dân phải di dời do thiên tai

Ngày 22/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu), đề nghị bổ sung vào diện được hỗ trợ nhà ở các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, có nguy cơ sạt lở, buộc phải di dời nhưng không thuộc các dự án tập trung tái định cư.

Theo đại biểu, tại các địa phương miền núi, có những hộ dân sinh sống rải rác ở khu vực không còn bảo đảm an toàn, buộc phải chuyển đến nơi ở khác nhưng không thuộc diện hỗ trợ thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia hoặc dự án ổn định dân cư. Những hộ này phải tự tìm đất, bỏ kinh phí xây dựng nhà mới trong khi điều kiện kinh tế còn khó khăn.

“Việc phải tự lo đất ở và kinh phí xây dựng nhà mới tạo thêm gánh nặng lớn đối với những hộ vốn không khá giả”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh phát biểu. Ảnh QH.

Để tháo gỡ bất cập, đại biểu Hoàng Quốc Khánh đề nghị bổ sung nhóm đối tượng này vào khoản 1 Điều 57 dự thảo Luật, đồng thời quy định việc hỗ trợ phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tình trạng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nguy cơ mất an toàn và buộc phải di chuyển chỗ ở.

Cũng liên quan đến Điều 57, đại biểu Vũ Minh Đạo (đoàn Lai Châu) cho rằng, quy định yêu cầu người được hỗ trợ nhà ở phải có đất ở hoặc đất phù hợp quy hoạch là đất ở, đồng thời có đăng ký thường trú tại địa bàn, có thể khiến một số hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa không tiếp cận được chính sách.

Theo đại biểu, đây có thể chính là những hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở cấp thiết nhất nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện. Vì vậy, cần phân biệt chính sách hỗ trợ xây dựng nhà trên đất đã có với chính sách giải quyết chỗ ở cho hộ không có đất ở, đồng thời có cơ chế hỗ trợ đất ở, bố trí chỗ ở phù hợp.

Mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ tại vùng khó khăn

Góp ý về Điều 50 dự thảo Luật, đại biểu Hoàng Quốc Khánh đề nghị nghiên cứu bổ sung giáo viên, nhân viên y tế và công chức mới được tuyển dụng về công tác tại cấp xã vào nhóm đối tượng được thuê nhà ở công vụ.

Đại biểu Vũ Minh Đạo phát biểu. Ảnh QH.

Đại biểu cho rằng, dự thảo đã đề cập đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc di chuyển nơi làm việc sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế và công chức mới được tuyển dụng về địa bàn còn khó khăn chưa được đề cập đầy đủ.

“Tại các nơi vùng sâu vùng xa, nếu không có chính sách để hỗ trợ về nhà ở thì việc giữ chân đội ngũ viên chức là rất khó khăn”, đại biểu nhấn mạnh.

Theo đại biểu, việc nghiên cứu bổ sung các đối tượng này vào quy định về nhà ở công vụ sẽ góp phần tạo điều kiện để đội ngũ y tế, giáo dục yên tâm công tác tại vùng sâu, vùng xa.

Về nội dung này, đại biểu Vũ Minh Đạo cũng đề nghị cân nhắc việc khuyến khích phát triển nhà ở nhiều tầng tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đại biểu cho rằng nhà ở không chỉ là nơi cư trú mà còn gắn với kiến trúc truyền thống, tập quán sinh hoạt và sự gắn kết cộng đồng. Việc phát triển nhà ở cần phù hợp với địa hình, nhu cầu thực tế, đồng thời bảo tồn cảnh quan và không gian văn hóa của từng địa phương.