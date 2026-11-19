Đảng ủy Sở GD - ĐT TP. HCM vừa có công văn gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc về việc triển khai công tác chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Theo đó, Đảng ủy Sở GD - ĐT đề nghị các cấp ủy rà soát, lập danh sách đề xuất hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị không có tổ chức Công đoàn, thuộc phạm vi quản lý của Đảng ủy Sở.

Các trường hợp được ưu tiên gồm người mắc bệnh hiểm nghèo; mắc bệnh nặng phải điều trị dài ngày hoặc bị tai nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thu nhập; có vợ, chồng, con hoặc người thân do mình trực tiếp nuôi dưỡng mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày làm phát sinh gánh nặng chi phí.

TP. HCM đề xuất hỗ trợ dịp Tết 1 triệu đồng với mỗi giáo viên khó khăn. Ảnh minh họa: AI

Ngoài ra, những người bị thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác được cơ quan, đơn vị xác nhận cũng thuộc diện được xem xét hỗ trợ. Đáng chú ý, các yếu tố như thu nhập thấp, ở nhà thuê, một mình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, phải di chuyển xa do sắp xếp tổ chức bộ máy cũng được xem xét bổ sung khi đánh giá hoàn cảnh.

Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người, được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản. Danh sách và số lượng trường hợp được hỗ trợ do Liên đoàn Lao động TP. HCM xem xét, phê duyệt.

Đảng ủy Sở yêu cầu các đơn vị rà soát, xác nhận hoàn cảnh, chịu trách nhiệm về tính chính xác và bảo mật thông tin; đồng thời kiểm tra, tránh đề xuất trùng lặp với các đầu mối khác. Mỗi cá nhân chỉ nhận một hình thức chăm lo bằng tiền từ nguồn tài chính Công đoàn dịp Tết, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền quyết định.