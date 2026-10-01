Đề xuất hỗ trợ gia đình có từ hai con gái dưới 16 tuổi

Bộ Y tế đang lấy ý kiến lần thứ hai đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, thưởng và hỗ trợ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Dự kiến, thời hạn lấy ý kiến đến ngày 8/10.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo lần này là đề xuất chính sách dành cho vợ chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ có ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi tại thời điểm được đề xuất hỗ trợ.

Bộ Y tế đề xuất địa phương tôn vinh, biểu dương và có thể hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh, sữa học đường cho những gia đình nuôi ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi. Ảnh minh họa

Dự thảo đưa ra các tiêu chí để gia đình được xem xét. Những trường hợp nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi hoặc thành đạt có thể được lựa chọn để tôn vinh, biểu dương. Các hình thức hỗ trợ được đề xuất gồm hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh, sữa học đường và những nội dung phù hợp khác.

Dự thảo cũng đề xuất khen thưởng các tập thể thực hiện tốt việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Cụ thể, Xã có 100% thôn đã có nội dung về không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính thai nhi, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Cơ sở cung cấp dịch vụ (cơ sở y tế; cơ sở sản xuất, cung cấp văn hóa phẩm) liên quan đến lựa chọn giới tính khi sinh tham gia đầy đủ các hoạt động ngăn chặn cung cấp các dịch vụ liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh bao gồm tuyên truyền, tham dự các hội nghị, hội thảo tập huấn kiến thức về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, không vi phạm quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/xã khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Với cá nhân, căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho gia đình sinh 02 (hai) con một bề gái nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt.

Trẻ em gái trong gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc vùng biên giới đất liền như: tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường; hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Thực tế, thời gian qua một số địa phương đã triển khai các mô hình tương tự. Điển hình, Tây Ninh đưa tiêu chí kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước, khen thưởng 240 ấp năm 2023 và 208 ấp năm 2024, với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

Hưng Yên từng biểu dương hơn 100 gia đình sinh con gái chăm ngoan, học giỏi. Hải Phòng tuyên dương các gia đình có con gái thành đạt, hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi gia đình. Khánh Hòa và Sơn La lồng ghép nội dung này vào phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc và các chương trình dân số.

Bộ Y tế nhấn mạnh, thông qua việc thực hiện tuyên truyền lồng ghép đưa nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào trong hương ước, quy ước đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cặp vợ chồng, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.