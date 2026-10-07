Đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp theo kết quả đầu ra

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Bộ Tài chính

Tại họp báo quý III/2026 của Bộ Tài chính, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, thông tin về dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

Dự thảo gồm 5 chương, 35 điều. Một trong những định hướng đáng chú ý của Dự án Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa là thay đổi cách tiếp cận chính sách đối với khu vực chiếm phần lớn số lượng doanh nghiệp đang hoạt động.

Thay vì chủ yếu tập trung vào các chương trình hỗ trợ, dự án Luật hướng tới tháo gỡ những rào cản khiến doanh nghiệp khó phát triển, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn để doanh nghiệp mở rộng quy mô.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, quá trình xây dựng dự án Luật được đặt trong yêu cầu thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và giảm chi phí tuân thủ. Chính sách cần tạo động lực để hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp nhỏ từng bước phát triển lên quy mô vừa và lớn.

Một nội dung đang được nghiên cứu là đơn giản hóa chế độ thuế, kế toán và báo cáo đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, dự thảo hướng tới cơ chế đơn giản hơn trong giai đoạn đầu hoạt động, qua đó giảm áp lực về thủ tục và chi phí tuân thủ.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cũng nghiên cứu chính sách thuế phù hợp với quy mô doanh nghiệp. Trong đó có đề xuất liên quan đến ngưỡng doanh thu để doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản hơn.

Điểm mới đáng chú ý khác trong định hướng xây dựng Dự án Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa là nghiên cứu chuyển phương thức hỗ trợ từ đầu vào sang hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra.

Theo hướng này, chính sách hỗ trợ sẽ gắn nhiều hơn với kết quả thực tế mà doanh nghiệp đạt được sau quá trình đầu tư, đổi mới và phát triển, thay vì chủ yếu hỗ trợ ngay từ khi doanh nghiệp bắt đầu triển khai hoạt động.

Cách tiếp cận trên được kỳ vọng giúp nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước tập trung vào những hoạt động tạo ra hiệu quả thực chất, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Việc xây dựng Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng kiến tạo môi trường phát triển vì thế đặt ra yêu cầu chính sách phải giải quyết được một bài toán lâu nay: không chỉ giúp doanh nghiệp tồn tại, mà phải tạo điều kiện để doanh nghiệp lớn lên, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.