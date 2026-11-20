Mức hỗ trợ đề xuất lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ dự kiến áp dụng từ năm 2027 đến hết năm 2030.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng cho mỗi kWp công suất định mức của các tấm quang điện, tối đa 10 triệu đồng. Phần công suất lẻ dưới 1 kWp không được tính hỗ trợ. Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Hệ thống phải được lắp tại nhà ở riêng lẻ là chỗ ở hợp pháp của hộ gia đình, có công suất tấm quang điện từ 3 đến 10 kWp và bộ lưu trữ điện lắp đồng bộ, dung lượng tối thiểu 3 kWh.

Chủ hộ cam kết duy trì hệ thống ít nhất 5 năm kể từ ngày nhận hỗ trợ và chịu trách nhiệm về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, khả năng chịu lực của công trình và bảo vệ môi trường.

Hộ gia đình phải gửi thông báo thực hiện lắp đặt theo quy định tại Nghị định 58/2025/NĐ-CP trước khi lắp đặt và đưa hệ thống vào vận hành trong thời gian nghị quyết có hiệu lực.

Mỗi nhà ở riêng lẻ được hỗ trợ một lần. Chính sách không áp dụng cho việc lắp thêm, mở rộng hệ thống đã có trước ngày gửi thông báo.

Ngoài hỗ trợ tài chính, hệ thống điện mặt trời hộ gia đình còn được hướng dẫn về kỹ thuật trong quá trình đầu tư, lắp đặt, vận hành và khai thác hệ thống.

Đơn vị điện lực quản lý lưới điện khu vực có trách nhiệm hướng dẫn lắp đặt, đấu nối nhằm bảo đảm an toàn điện. Chính quyền cấp xã hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến an toàn chịu lực công trình và phòng cháy, chữa cháy.

Toàn tỉnh Thanh Hóa đã phát triển được 1.943 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất 157,29 MWp.

Theo thống kê của Sở Công Thương Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 1.943 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất 157,29 MWp. Trong đó, 1.665 hệ thống lắp tại hộ gia đình có tổng công suất 17,12 MWp.

Theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh Hóa phấn đấu hàng năm có khoảng 10% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh lắp đặt, sử dụng nguồn điện này.

Năm 2026, sản lượng điện thương phẩm của Thanh Hóa ước đạt 10 tỷ kWh, dự kiến tăng khoảng 10% mỗi năm. Đáng chú ý, công suất sử dụng điện lớn nhất toàn tỉnh trong năm 2026 đã đạt 1.885 MW, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực cung ứng và vận hành hệ thống điện.

Theo tính toán sơ bộ, chi phí lắp đặt một hệ thống điện mặt trời mái nhà có pin lưu trữ hiện nay dao động từ 12-15 triệu đồng/kWp. Để đáp ứng nhu cầu tự dùng với công suất từ 6-8 kWp, kinh phí đầu tư của mỗi hộ dân có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Khoản hỗ trợ được đề xuất sẽ giúp các hộ giảm một phần chi phí đầu tư ban đầu, chủ động nguồn điện và giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia.