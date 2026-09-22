Đề xuất hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

UBND TP Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết đề xuất chính sách cấp học bổng, cơ chế ưu đãi đặc biệt đối với người học, người có năng khiếu, tài năng, có thành tích đặc biệt xuất sắc và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, chính sách áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục, người lao động và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công tác tại các cơ quan, cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố.

Mức hỗ trợ học phí đào tạo trình độ thạc sĩ ở nước ngoài tối đa 700 triệu đồng/người/năm học

Dự thảo đề xuất chính sách hỗ trợ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục, người lao động và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập tham gia học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở trong nước và nước ngoài hoặc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước theo các đề án, chương trình, kế hoạch do cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

Đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ở nước ngoài, mức hỗ trợ học phí tối đa 700 triệu đồng/người/năm học, sinh hoạt phí tối đa 260 triệu đồng/người/năm học, chi phí đi lại tối đa 40 triệu đồng/người/năm học, bảo hiểm y tế bắt buộc tối đa 20 triệu đồng/người/năm học và chi phí hộ chiếu, thị thực cùng các khoản bắt buộc khác tối đa 30 triệu đồng/người/năm học.

Đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, mức hỗ trợ học phí tối đa 1,15 tỷ đồng/người/năm học, sinh hoạt phí tối đa 450 triệu đồng/người/năm học, chi phí đi lại tối đa 70 triệu đồng/người/năm học, bảo hiểm y tế bắt buộc tối đa 35 triệu đồng/người/năm học và chi phí hộ chiếu, thị thực cùng các khoản bắt buộc khác tối đa 45 triệu đồng/người/năm học.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất hỗ trợ đối với chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ, nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi học thuật, thỉnh giảng từ 3 tháng liên tục trở lên; chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ từ 3 tháng liên tục trở lên.