Đề xuất hỗ trợ bữa trưa cho học sinh vùng khó khăn

Dự thảo đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chính sách này dự kiến áp dụng với học sinh tiểu học, THCS học tại các cơ sở giáo dục thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhưng chưa được hưởng chính sách dành cho học sinh bán trú.

Nhóm thứ hai là học sinh thuộc đối tượng chính sách, thường trú tại xã khu vực I, khu vực II hoặc thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Mức hỗ trợ ăn trưa cho học sinh và kinh phí dành cho các cơ sở giáo dục tổ chức bữa ăn được đề xuất thực hiện theo chính sách tại Nghị định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ.

Theo đó, đề xuất hỗ trợ tiền ăn cho mỗi học sinh, học viên bán trú là 1.170.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ nhân viên nấu ăn được đề xuất là 160.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với trường phổ thông tổ chức ăn trưa nhưng không tổ chức ở tập trung cho học sinh bán trú, dự thảo đề xuất hỗ trợ kinh phí phục vụ bữa trưa ở mức 80.000 đồng/học sinh/tháng.