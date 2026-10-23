Đề xuất hỗ trợ ăn trưa cho học sinh vùng khó khăn, bổ sung đối tượng hộ cận nghèo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ về chính sách dành cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo và các cơ sở giáo dục có đối tượng hưởng chính sách.

Việc sửa đổi nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ học tập, ăn uống và sinh hoạt cho trẻ em, học sinh tại các địa bàn khó khăn, góp phần giảm chi phí cho gia đình và tạo điều kiện để các em duy trì việc học.

Dự thảo Nghị định đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: VGP/ Báo Điện tử Chính phủ

Đề xuất mở rộng đối tượng được hỗ trợ ăn trưa

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh tiểu học và THCS vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, chính sách dự kiến áp dụng với học sinh học tại cơ sở giáo dục thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng chính sách học sinh bán trú; đồng thời mở rộng đến một số học sinh thuộc đối tượng chính sách, thường trú tại xã khu vực I, khu vực II hoặc thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đáp ứng các điều kiện theo dự thảo.

Mức hỗ trợ ăn trưa cho học sinh và kinh phí dành cho cơ sở giáo dục tổ chức ăn trưa dự kiến thực hiện theo chính sách quy định tại Nghị định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ.

So với phạm vi hỗ trợ hiện có dành cho học sinh ăn, ở tại trường trong tuần, dự thảo đề xuất bổ sung hỗ trợ đối với học sinh chỉ ăn trưa tại trường mà không ở lại. Nội dung này nhằm tạo thuận lợi cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đáp ứng nhu cầu thực tế của học sinh.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung học sinh thuộc hộ cận nghèo vào nhóm được hưởng chính sách, thay vì chỉ áp dụng đối với con hộ nghèo như trước đây.

Theo dự thảo, học sinh bán trú dự kiến được hỗ trợ tiền ăn 1.170.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng/năm học. Ảnh: VGP/ Báo Điện tử Chính phủ

Điều chỉnh mức hỗ trợ, làm rõ điều kiện hưởng chính sách

Dự thảo cũng làm rõ khái niệm trẻ em nhà trẻ bán trú, học sinh bán trú, học viên bán trú và các điều kiện thụ hưởng. Trong đó, học sinh, học viên bán trú cần đáp ứng điều kiện không thể tự đi đến nơi học tập và trở về nhà trong ngày.

Đồng thời, dự thảo đề xuất không xét duyệt chính sách bán trú đối với học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh nhưng tự nguyện học tại cơ sở giáo dục cùng loại xa nhà hơn, thay vì học tại cơ sở giáo dục gần nhà. Quy định này nhằm gắn việc hỗ trợ với nhu cầu thực tế về khoảng cách, điều kiện đi lại và địa bàn học tập.

Về mức chi, dự thảo đề xuất hỗ trợ tiền ăn cho mỗi học sinh, học viên bán trú 1.170.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng/năm học; hỗ trợ nhân viên nấu ăn 160.000 đồng/học sinh/tháng. Đối với trường phổ thông tổ chức ăn trưa nhưng không tổ chức ở tập trung cho học sinh bán trú, mức hỗ trợ kinh phí phục vụ bữa trưa dự kiến là 80.000 đồng/học sinh/tháng.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất quy định chuyển tiếp nhằm duy trì hỗ trợ đến hết năm học đối với học sinh ra khỏi địa bàn thụ hưởng do thay đổi địa giới hành chính hoặc phân vùng. Quy định này hướng tới hạn chế gián đoạn chính sách giữa năm học, đồng thời tạo thời gian để cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục rà soát, cập nhật danh sách, điều chỉnh dự toán.

Các nội dung trên hiện đang được đề xuất trong dự thảo Nghị định để lấy ý kiến góp ý, hướng tới hoàn thiện chính sách hỗ trợ trẻ em, học sinh, học viên tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.