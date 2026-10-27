UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi (Ảnh minh họa).

Theo đề xuất, phụ nữ cư trú tại Hà Nội sinh đủ hai con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng. Chính sách nhằm khuyến khích sinh đủ hai con, trong bối cảnh mức sinh của thành phố đang thấp hơn mức sinh thay thế.

Bên cạnh đó, thành phố đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp nam, nữ kết hôn đúng độ tuổi theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, đồng thời thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, tổng tỷ suất sinh của thành phố giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống còn 1,87 con/phụ nữ năm 2025.

Số trẻ sinh trong năm 2025 là 83.908 trẻ, thấp hơn mức trên 100.000 trẻ mỗi năm trong các năm trước đó. Cùng với mức sinh giảm, xu hướng kết hôn muộn và sinh con muộn cũng gia tăng.

Tuổi kết hôn trung bình của người dân Hà Nội hiện là 28,6 tuổi, cao hơn mức trung bình cả nước là 28 tuổi.

Tờ trình cũng nêu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn chưa được khắc phục ổn định. Năm 2025, tỷ số giới tính khi sinh tại Hà Nội là 110 trẻ trai trên 100 trẻ gái, trong khi mức cân bằng tự nhiên được xác định ở khoảng 104-106 trẻ trai trên 100 trẻ gái.

Theo UBND thành phố, những vấn đề này đặt ra thách thức đối với công tác dân số và yêu cầu có chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm góp phần bảo đảm mức sinh thay thế.

Theo cơ quan soạn thảo, mức hỗ trợ 4 triệu đồng được đề xuất nhằm tập trung nguồn lực tăng thêm của thành phố vào nhóm phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Đây là nhóm đối tượng gắn trực tiếp với mục tiêu khuyến khích sinh đủ hai con khi mức sinh của Hà Nội đang dưới mức sinh thay thế.

Khoản hỗ trợ được xác định nhằm chia sẻ một phần chi phí khi sinh con, tăng tính khuyến khích của chính sách, không nhằm bù đắp toàn bộ chi phí sinh và nuôi con.

Dự thảo cũng quy định nguyên tắc tránh hưởng trùng hỗ trợ. Trường hợp phụ nữ thuộc đối tượng được Hà Nội hỗ trợ, đồng thời đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất, không hưởng đồng thời các mức hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

UBND TP Hà Nội cho rằng việc ban hành nghị quyết về các nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển là cần thiết, nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân và thực hiện các chủ trương về công tác dân số.

Đề xuất hiện được trình HĐND TP Hà Nội xem xét. Mức hỗ trợ chỉ được áp dụng chính thức sau khi nghị quyết được thông qua và có hiệu lực theo quy định.