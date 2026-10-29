Đề xuất hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức có giá trị pháp lý như hồ sơ giấy

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2026/NĐ-CP ngày 19/01/2026 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung để khẳng định giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử, tạo cơ sở thay thế hồ sơ giấy; bổ sung quy định chuyển giao hồ sơ điện tử.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ: Hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ giấy

"Điều 20. Sử dụng hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức

1. Thành phần hồ sơ điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có giá trị pháp lý như thành phần hồ sơ giấy, được sử dụng thay thế các thành phần hồ sơ giấy trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền.

2. Trường hợp do yêu cầu nghiệp vụ phải sử dụng hồ sơ giấy, cơ quan quản lý hoặc cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức khai thác, trích xuất từ hồ sơ điện tử trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, chuyển đổi sang bản giấy để sử dụng. Việc chuyển đổi sang bản giấy từ hồ sơ điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, ghi rõ nguồn thông tin, thời điểm, tổ chức, cá nhân khai thác. Cán bộ, công chức, viên chức không phải chuẩn bị lại các thành phần hồ sơ đã có trong hồ sơ điện tử.

Cơ quan không được yêu cầu cán bộ cung cấp lại thông tin, hồ sơ đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ

3. Cơ quan quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức không được yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức cung cấp lại thông tin, thành phần hồ sơ đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, trừ trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Trường hợp phát hiện thông tin, dữ liệu có sai lệch, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm cập nhật thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi thẩm quyền của mình lên hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.

Được phép truy cập, xem hồ sơ điện tử cán bộ trong phạm vi thẩm quyền khi giải quyết chế độ, chính sách

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chỉ được truy cập, xem hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật khi được người đó đồng ý bằng thông điệp điện tử. Cán bộ, công chức, viên chức có quyền rút lại ý kiến đã đồng ý.

Trường hợp phục vụ công tác cán bộ, giải quyết chế độ chính sách, cơ quan quản lý hoặc cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được phép truy cập, xem hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi thẩm quyền và nhiệm vụ được giao và có nghĩa vụ bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

5. Khi cán bộ, công chức, viên chức thay đổi cơ quan, đơn vị công tác, hồ sơ điện tử phải được chuyển giao quản lý đồng bộ với hồ sơ giấy và được thực hiện bằng phương thức điện tử."./.