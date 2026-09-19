Đề xuất Hiệu trưởng THPT hưởng phụ cấp hệ số 0,70

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để lấy ý kiến góp ý.

Điểm đáng chú ý là dự thảo chuyển cách xác định phụ cấp từ hạng trường, phân loại cơ sở giáo dục sang vị trí việc làm, chức vụ quản lý tương ứng với loại hình và tính chất hoạt động của cơ sở giáo dục.

Theo Bộ GD&ĐT, việc này nhằm phù hợp với quá trình sắp xếp, sáp nhập hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp hiện nay.

Đáng chú ý, dù cơ cấu lại cách xác định phụ cấp và quy định mức áp dụng thống nhất theo từng loại hình cơ sở, Bộ GD&ĐT đánh giá dự thảo không làm phát sinh chi ngân sách nhà nước do thay đổi chính sách phụ cấp.

Bộ GD&ĐT đề xuất hiệu trưởng trường THPT được hưởng phụ cấp hệ số 0,70, hiệu trưởng trường mầm non được hưởng hệ số 0,50.

Hiệu trưởng THPT hưởng hệ số 0,70

Theo đề xuất, hiệu trưởng THPT và trường trung học nghề được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,70, phó hiệu trưởng hệ số 0,55.

Ở bậc THCS, hệ số phụ cấp của hiệu trưởng là 0,55, phó hiệu trưởng 0,45. Với trường tiểu học, các mức tương ứng là 0,50 và 0,40; trường mầm non là 0,50 và 0,35.

Phụ cấp đối với cấp trưởng, cấp phó tổ chuyên môn và đơn vị tương đương dao động từ 0,15 đến 0,25.

Mức phụ cấp này về cơ bản tương ứng với các mức đang áp dụng ở nhóm trường cùng loại, song được xác định theo chức vụ và loại hình cơ sở thay vì phụ thuộc vào việc trường được xếp hạng I, II hay III.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT, phụ cấp của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhiều trường được xác định theo hạng trường. Chẳng hạn, hiệu trưởng THPT hưởng hệ số từ 0,45 đến 0,70, phó hiệu trưởng từ 0,35 đến 0,55; hiệu trưởng THCS từ 0,35 đến 0,55 và phó hiệu trưởng từ 0,25 đến 0,45.

Chi phụ cấp dự kiến giảm sau sắp xếp trường học

Bộ GD&ĐT cho biết việc duy trì mức phụ cấp hiện hành giúp hạn chế tác động đến cân đối ngân sách, không tạo áp lực bổ sung nguồn lực tài chính.

Đáng chú ý, trong quá trình sắp xếp, sáp nhập cơ sở giáo dục, một số mô hình mới được hình thành theo Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025, như trường trung học nghề. Các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có thể được chuyển đổi thành trường trung học nghề.

Theo Bộ, việc quy định phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý tại các mô hình mới này không làm phát sinh khoản chi ngân sách mới do cấp thêm phụ cấp chức vụ.

Tính toán của Bộ GD&ĐT cho thấy, trước khi sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, ngân sách chi phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý khoảng 215,7 tỷ đồng mỗi tháng, tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026.

Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, khoản chi này còn khoảng 193,8 tỷ đồng mỗi tháng, tính đến hết tháng 8/2026.

Như vậy, theo tính toán của Bộ, tổng chi phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sau sắp xếp giảm khoảng 21,9 tỷ đồng mỗi tháng so với trước khi sắp xếp.

Bộ GD&ĐT cho rằng, việc chuyển sang xác định phụ cấp theo vị trí việc làm, chức vụ quản lý và loại hình cơ sở giáo dục sẽ phù hợp hơn với mô hình tổ chức mới, đồng thời góp phần tạo động lực, thu hút và giữ chân đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường.