Đề xuất hạn chế xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên Tỉnh lộ 151 từ 5 giờ đến 20 giờ hằng ngày

Lãnh đạo Sở Xây dựng, lực lượng công an và chính quyền địa phương kiểm tra thực tế trên tuyến Tỉnh lộ 151 qua khu vực đông dân cư.

Theo Báo cáo số 6568/SXD-QLGT ngày 6/10/2026 của Sở Xây dựng Lào Cai, ngày 2/10, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai và UBND các xã Tằng Loỏng, Võ Lao, Văn Bàn kiểm tra hiện trường, thống nhất đề xuất phương án tổ chức giao thông trên đoạn tuyến.

Qua kiểm tra, Tỉnh lộ 151 đoạn Km13+500 - Km39+400 đi qua khu vực tập trung đông dân cư, có 10 vị trí trường học và 3 khu vực chợ.

Vào những ngày họp chợ phiên, lượng người tập trung bình quân khoảng 3.000 - 5.000 người/phiên, làm gia tăng giao cắt giữa người đi bộ, phương tiện dân sinh và phương tiện vận tải.

Phương tiện có trọng tải lớn lưu thông trên Tỉnh lộ 151 tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại nhiều khu vực dân cư, trường học, chợ dân sinh.

Theo số liệu đếm xe quý I/2026 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai, lưu lượng xe từ 3 trục trở lên qua vị trí đếm trên Tỉnh lộ 151 bình quân khoảng 123 xe/ngày, chiếm khoảng 17,5% tổng lưu lượng ô tô. Trong khi đó, đoạn tuyến có quy mô đường cấp IV miền núi, mặt đường rộng khoảng 6,5 m, nền đường khoảng 7,5 m.

Từ kết quả khảo sát, kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chấp thuận phương án hạn chế xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên đoạn Km13+500 - Km39+400 từ 5 giờ đến 20 giờ hằng ngày.

Đối với các phương tiện thuộc diện hạn chế, căn cứ hướng đi và hành trình, phương án đề xuất hướng dẫn, điều tiết lựa chọn lưu thông theo Tỉnh lộ 162 đối với các hành trình phù hợp.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, Tỉnh lộ 162 có quy mô đường cấp III miền núi, có khả năng phân bổ một phần lưu lượng phương tiện vận tải từ Tỉnh lộ 151.

Các cơ quan, đơn vị liên quan họp thống nhất phương án tổ chức giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 151.

Nếu được UBND tỉnh chấp thuận, Sở Xây dựng sẽ chủ trì rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ và công bố thời điểm áp dụng; Công an tỉnh phối hợp tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Các địa phương liên quan sẽ phối hợp tuyên truyền, thông báo tới doanh nghiệp vận tải và người tham gia giao thông.

Trong thời gian đầu thực hiện, tình hình giao thông trên Tỉnh lộ 151 và Tỉnh lộ 162 sẽ tiếp tục được theo dõi để kịp thời đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.