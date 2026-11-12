Đề xuất hạn chế quảng cáo, không bày bán thực phẩm phải dán nhãn cảnh báo trong trường học

Chiều 11/11, thảo luận về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đề xuất bổ sung các quy định bảo vệ trẻ em trước nguy cơ từ thực phẩm chứa nhiều đường, muối và chất béo.

Hạn chế quảng cáo, giữ trường học “sạch”

Về quảng cáo, đại biểu nhấn mạnh đề xuất không nhằm cấm quảng cáo thực phẩm nói chung mà tập trung vào các sản phẩm thuộc diện phải dán nhãn cảnh báo dinh dưỡng, trong chương trình, khung giờ và nền tảng dành cho trẻ em. Việc dùng nhân vật hoạt hình, quà tặng để thu hút trẻ chọn các sản phẩm này cũng cần được kiểm soát.

Với môi trường giáo dục, đại biểu đề nghị không cho phép quảng cáo, tài trợ hoặc bày bán những thực phẩm thuộc diện cảnh báo dinh dưỡng trong trường học, nhằm hạn chế việc trẻ tiếp cận chúng ngay tại nơi học tập.

Đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: Media Quốc hội

Theo đại biểu, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường mới tác động đến một nhóm sản phẩm. Đường, muối, chất béo chuyển hóa còn có trong nhiều thực phẩm bao gói sẵn, nhưng người tiêu dùng, nhất là trẻ em, chưa được cung cấp đủ thông tin cảnh báo. Đại biểu dẫn số liệu khoảng 40% trẻ em thành thị đang thừa cân, béo phì để nhấn mạnh tính cấp thiết.

Cảnh báo ngay mặt trước bao bì

Đại biểu đề nghị bắt buộc dán nhãn cảnh báo dinh dưỡng ở mặt trước bao bì với thực phẩm có hàm lượng đường, muối, chất béo vượt ngưỡng. Theo đại biểu, bảng thành phần chữ nhỏ ở mặt sau khó giúp người tiêu dùng, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, nhận diện nhanh nguy cơ.

Nội dung này được đề xuất bổ sung vào Điều 62 của dự thảo, giao Chính phủ xác định ngưỡng cảnh báo và xây dựng lộ trình chuyển đổi khoảng 2–3 năm, kèm cơ chế phù hợp cho sản phẩm truyền thống và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Rà soát phụ gia, ưu tiên thực phẩm cho trẻ em

Về phụ gia, đại biểu đề nghị rà soát định kỳ danh mục phụ gia và giới hạn các chất có hại, chu kỳ không quá 5 năm, dựa trên đánh giá nguy cơ. Theo đại biểu, tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex) có thể là mức nền tảng nhưng không nên là giới hạn cao nhất khi xây dựng quy chuẩn tại Việt Nam. Việc nâng tiêu chuẩn cần ưu tiên nhóm sản phẩm dành cho trẻ em và có lộ trình để doanh nghiệp thích ứng.

Các nội dung về cảnh báo dinh dưỡng, hạn chế quảng cáo và kiểm soát thực phẩm trong trường học hiện là đề xuất trong quá trình thảo luận, chưa phải quy định đã được thông qua.