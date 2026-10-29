Đề xuất hạn chế kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục vào một số tháng

Đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT Hà Nội động viên thí sinh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố năm học 2026-2027. Ảnh: Thảo Phạm

Bộ Giáo dục và Giáo dục vừa công bố dự thảo thông tư quy định về quy trình kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; hạn nhận góp ý đến ngày 8-11-2026.

Nội dung dự thảo tại đây: https://moet.gov.vn/van-ban/gop-y-du-thao-van-ban-qppl.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là việc phân định thẩm quyền, tổ chức kiểm tra chuyên ngành theo nhiều phương thức, gồm kiểm tra trực tiếp, kiểm tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử hoặc kết hợp các phương thức.

Trong đó, kiểm tra trực tuyến, từ xa được ưu tiên áp dụng đối với các đơn vị có hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hồ sơ điện tử bảo đảm đầy đủ, chính xác, có khả năng khai thác và đáp ứng yêu cầu kiểm tra.

Dự thảo quy định hạn chế bố trí các cuộc kiểm tra vào tháng 1, tháng 5, tháng 6 và tháng 12, trừ trường hợp kiểm tra các kỳ thi, cuộc thi; kiểm tra có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành.

Về thời gian và địa điểm làm việc, trưởng đoàn kiểm tra phải thông báo bằng văn bản cho đối tượng kiểm tra chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày công bố quyết định kiểm tra, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định. Đối với hình thức kiểm tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử, thời gian và phương thức thực hiện phải được thông báo và thống nhất với đối tượng kiểm tra.

Để hạn chế chồng chéo, trùng lặp, kế hoạch kiểm tra chuyên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo được gửi đến Thanh tra Chính phủ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành; kế hoạch của UBND cấp tỉnh, cấp xã được gửi đến Thanh tra tỉnh để xử lý chồng chéo, trùng lặp theo quy định.

Dự thảo cũng quy định quy trình kiểm tra việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương quy định, gồm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông, kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, cùng các kỳ thi, cuộc thi, hội thi khác.

Theo dự thảo, việc kiểm tra có thể được tiến hành ngay trong khi các khâu của kỳ thi, cuộc thi đang diễn ra. Sau kiểm tra trực tiếp, đoàn kiểm tra lập biên bản, ghi nhận ưu điểm, tồn tại, hạn chế, bất cập và vi phạm (nếu có); đồng thời đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.