Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng kết luận phiên họp.

Điều chỉnh khung thuế suất với một số mặt hàng nhôm, gỗ

Trình bày Tờ trình về Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm hàng chịu thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết khung thuế suất đã được quy định trong Luật Thuế xuất nhập khẩu ban hành từ năm 2016, trải qua 10 năm thực hiện, với nhóm hàng nhôm và gỗ đang quy định mức sàn là 5%; và cao nhất đối với nhôm từ 5 - 40%, đối với gỗ từ 5 - 25%.

Theo Bộ trưởng, khung thuế xuất khẩu hiện hành bộc lộ nhiều bất cập như nhôm sản xuất trong nước chịu thiệt so với nhôm nhập khẩu, mức thuế chưa phù hợp với nguyên tắc của luật là thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô; bên cạnh đó, ngành gỗ cũng áp lực lớn về thuế đối ứng từ nước ngoài.

Đối với ngành nhôm, Chính phủ đề xuất điều chỉnh khung thuế suất của ba nhóm hàng nhôm chưa gia công gồm có nhóm 76.01 là bột và vảy nhôm, nhóm 76.03 nhôm dạng thanh, que và hình, nhóm 76.04 từ khung là 5% - 40% xuống còn 0% - 40%. Bột và vảy nhôm được điều chỉnh đồng thời để thống nhất với nhôm chưa gia công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Đối với nhóm gỗ, Chính phủ đề xuất điều chỉnh khung thuế suất của nhóm than củi 44.02, gỗ xẻ 44.07, gỗ lạng 44.08 từ khung là từ 5 - 25% xuống từ 0 - 25%.

"Chính phủ đề xuất giữ nguyên mức trần 40% đối với nhôm và 25% đối với nhóm gỗ nhằm đảm bảo công cụ điều tiết của nhà nước, hài hòa giữa yêu cầu phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu và đảm bảo nguồn nguyên liệu trong nước chế biến", Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề xuất.

Trình bày Báo cáo tóm tắt Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc áp dụng trình tự thủ tục rút gọn và điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026.

Đối với nhóm hàng gỗ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất hạ mức sàn đối với nhóm gỗ 44.02, 44.08, giảm thuế đối với mặt hàng cần hỗ trợ, chưa điều chỉnh đối với nhóm 44.07.

Đối với nhóm hàng nhôm, Chủ nhiệm Phan Văn Mãi nhấn mạnh, hồ sơ hiện chưa đủ cơ sở để xem xét thống nhất, đề nghị Chính phủ bổ sung, làm rõ các nội dung liên quan để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Ủy ban Kinh tế Tài chính lưu ý về cân đối cung cầu nhôm trong nước; lo ngại việc hạ mức thuế của một số nhóm nhôm xuống mức thấp trong khi khung thuế xuất khẩu của phế liệu, mảnh vụn nhôm ở mức cao hơn có thể dẫn đến tình trạng nấu chảy phế liệu thành thanh nhôm để hưởng mức thuế thấp hơn; đồng thời đề nghị làm rõ sự cần thiết điều chỉnh đối với nhóm nhôm còn lại.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính cũng lưu ý thêm ý kiến của Ủy ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại và Bộ Công an do nhôm là vật liệu nền phục vụ quốc phòng, an ninh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Không để xảy ra lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt, nhất trí với ý kiến thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và Tài chính đối với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm hàng chịu thuế.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý áp dụng trình tự thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng ban hành Nghị quyết theo đề nghị của Chính phủ và không thực hiện thủ tục bổ sung dự thảo Nghị quyết vào chương trình lập pháp năm 2026.

“Đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Tài chính, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Chính sách phải vì lợi ích chung, áp dụng bình đẳng, không để xảy ra lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, phòng ngừa ngăn chặn trục lợi chính sách, tuân thủ Nghị quyết số 66 và Quy định số 178 và Quy định số 69 của Trung ương”, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Đặc biệt lưu ý việc rà soát dự thảo Nghị quyết đảm bảo không trái với các cam kết quốc tế, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, về tổ chức thực hiện, Chính phủ quy định mức thuế suất cụ thể trong khung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trên cơ sở tiêu chí rõ ràng, phù hợp với mức độ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu, yêu cầu quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chỉ áp dụng mức thuế suất thấp đối với mặt hàng thực sự cần hỗ trợ nhằm khuyến khích chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển sản xuất trong nước.

Việc quy định thuế suất phải công khai minh bạch, áp dụng chung theo mặt hàng và tuân thủ các nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất, nhất là thuế suất đối với xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô.

Chính phủ chỉ đạo xây dựng cơ chế truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, xác định xuất xứ hàng hóa, kiểm soát chặt chẽ việc khai báo phân loại hàng hóa và xác định chuỗi cung ứng, không chỉ dựa trên khai báo của doanh nghiệp, phòng chống gian lận thương mại, lẩn tránh thuế, gian lận xuất xứ, khai thác và buôn bán gỗ trái phép. Theo dõi đánh giá tác động đến nguồn nguyên liệu, thu ngân sách nhà nước và quan hệ thương mại để kịp thời điều chỉnh mức thuế suất cụ thể.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ chính xác của hồ sơ, nội dung, thông tin, số liệu, căn cứ đề xuất chính sách, kết quả tiếp thu chỉnh lý dự thảo Nghị quyết và việc quy định mức thuế suất cụ thể. Khi Chính phủ bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, giao Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Thường trực các cơ quan khác của Quốc hội thẩm tra, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.