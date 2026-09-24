Đề xuất gỡ khó hóa đơn và cách tính thuế cho người bán hàng trên sàn thương mại điện tử

Gửi phản ánh qua Cổng dịch vụ công quốc gia, bà Nguyễn Thị Phương Thanh, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội, đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét miễn xuất hóa đơn điện tử đối với các gian hàng trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán. Theo bà, toàn bộ dòng tiền và doanh thu bán hàng đều được hệ thống của các sàn ghi nhận, đối soát rất minh bạch. Để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh thích ứng dần với chuyển đổi số, bà đề xuất trước mắt có thể giãn thời gian bắt buộc xuất hóa đơn đến hết năm 2026.

Hộ kinh doanh kiến nghị miễn xuất hóa đơn khi bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Thực tế kinh doanh cũng cho thấy nhiều rào cản phát sinh trong khâu vận hành. Chia sẻ về vấn đề này, bà Lê Hải Châu, chủ một hộ kinh doanh tại Đại Mỗ, Hà Nội, cho biết chi phí hóa đơn là một phần nhưng việc xuất hóa đơn thủ công tốn rất nhiều thời gian và nhân lực. Đa phần các giao dịch bán lẻ trực tuyến chỉ ghi người nhận chung chung là "bán cho người tiêu dùng", trong khi có vô số đơn hàng giá trị chỉ từ 15.000 - 20.000 đồng. Việc bắt buộc lập hóa đơn cho từng đơn hàng nhỏ lẻ như vậy gây nhiều phiền toái, đội chi phí và cản trở hoạt động bán hàng.

Bà Châu cho rằng nếu sàn thương mại điện tử đã thực hiện kê khai và nộp thuế thay thì cũng nên chịu trách nhiệm xuất luôn hóa đơn, tương tự định hướng trong dự thảo nghị định mà Bộ Tài chính từng lấy ý kiến hồi tháng 4.

Phản hồi kiến nghị của bà Thanh, Cục Thuế cho biết theo khung pháp lý hiện hành, các hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu mỗi năm trên 1 tỉ đồng bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế.

Tuy nhiên, cơ quan thuế cũng đã nắm bắt được những khó khăn thực tế mà người bán hàng trên sàn thương mại điện tử đang gặp phải. Hiện cơ quan này đang trong quá trình nghiên cứu để báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét hướng xử lý linh hoạt và phù hợp hơn. Trong thời gian các văn bản pháp luật chưa được sửa đổi, người nộp thuế vẫn cần thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

Bên cạnh bài toán hóa đơn điện tử, bà Nguyễn Thị Phương Thanh cũng kiến nghị cơ quan quản lý cho phép hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng mỗi năm được tự chọn phương pháp tính thuế theo tỉ lệ doanh thu nhân thuế suất. Đại diện hộ kinh doanh phản ánh việc xác định chi phí để tính thuế trên lợi nhuận rất phức tạp, dễ dẫn đến rủi ro bị phạt hoặc gặp trở ngại khi quyết toán nếu chứng từ đầu vào không đầy đủ.

Về vấn đề này, Cục Thuế giải thích luật hiện hành quy định hộ và cá nhân kinh doanh đạt doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm bắt buộc phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp lấy thu nhập tính thuế nhân với thuế suất, chưa được phép tự chọn phương thức khác. Để giảm bớt gánh nặng tuân thủ thủ tục cho người dân, Bộ Tài chính đang tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh.

Bộ Tài chính cho biết đã đề xuất Chính phủ nâng mức trần doanh thu tính thuế đơn giản từ mức 3 tỉ đồng lên 10 tỉ đồng/năm áp dụng cho cả doanh nghiệp lẫn hộ kinh doanh. Nội dung sửa đổi này được tích hợp trong dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, qua đó sửa đổi bổ sung các điều khoản liên quan tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Dự thảo dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp tháng 10 tới, mở ra cơ hội để người nộp thuế được chủ động lựa chọn nộp thuế theo tỉ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập tính thuế kể từ kỳ tính thuế năm 2026.