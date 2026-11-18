Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ đã chỉnh lý quy định về việc bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm. Luật sư cho rằng đây là hướng điều chỉnh có cơ sở nhằm ngăn nguy cơ trục lợi chính sách, song cần đi kèm cơ chế, thủ tục minh bạch để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sở hữu nhà.