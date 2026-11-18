Đề xuất giữ quy mô tổ hợp ga Ngọc Hồi, phát triển đường sắt 100 năm
Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất Hà Nội giữ quy mô khoảng 260 ha tổ hợp ga Ngọc Hồi, đồng thời tính toán quỹ đất dự phòng đáp ứng nhu cầu phát triển đường sắt trong 100 năm tới. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất bố trí ga đường sắt khổ 1.000 mm tại đây để thay thế ga Hà Nội hiện hữu trong giai đoạn chuyển tiếp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-xuat-giu-quy-mo-to-hop-ga-ngoc-hoi-phat-trien-duong-sat-100-nam-246261118153529637.htm