Vì sao đề xuất giữ nguyên Tổ hợp ga Ngọc Hồi?

Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội góp ý đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp ga Ngọc Hồi. Cơ quan này đề nghị giữ quy mô nghiên cứu khoảng 260 ha, gồm khu vực bố trí các tuyến đường sắt và khu đô thị phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Đáng chú ý, Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất nghiên cứu bố trí ga đường sắt quốc gia khổ 1.000 mm tại Ngọc Hồi để thay thế ga Hà Nội hiện hữu trong thời gian chờ các dự án đường sắt mới hoàn thành. Phương án nhằm duy trì hoạt động vận tải, tránh gián đoạn khi các tuyến đường sắt hiện tại được điều chỉnh hoặc di dời.

Cùng với 5 tuyến metro, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ được tích hợp đồng bộ tại không gian siêu tổ hợp ga Ngọc Hồi. Ảnh phối cảnh minh hoạ không gian.

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, ga thay thế cần có năng lực khai thác tương đương ga Hà Nội hiện nay. Theo đó, khu vực này cần bố trí 11 đường đón gửi, tập kết xe; 6 đường chỉnh bị toa xe khách và 23 đường phục vụ sửa chữa đầu máy, toa xe. Các hạng mục phụ trợ gồm nhà ga, nhà xưởng, trạm cấp nhiên liệu, cầu quay đầu máy và Trung tâm điều hành vận tải.

Cục Đường sắt Việt Nam cũng đề nghị tách riêng đường sắt khổ 1.000 mm và 1.435 mm, không bố trí đường khổ lồng nhằm hạn chế chi phí, giảm phức tạp trong quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn chạy tàu.

Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67 tỷ USD, quy hoạch ga Ngọc Hồi cần dành đủ quỹ đất cho nhà ga, đề-pô, đường kết nối, công trình bảo trì và cứu hộ. Các hạng mục phải được nghiên cứu thống nhất với tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm khả năng kết nối và mở rộng trong tương lai.

Theo Cục, việc bố trí quỹ đất dự phòng không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải đến năm 2050 mà còn phải tính đến khả năng mở rộng với tầm nhìn 100 năm.

Đối với đường sắt đô thị, phương án hiện đề xuất bố trí các tuyến và bãi đỗ tàu đi ngầm. Tuy nhiên, Cục Đường sắt Việt Nam lưu ý cần so sánh hiệu quả kinh tế - kỹ thuật giữa phương án đi ngầm, trên mặt đất và trên cao trước khi lựa chọn. Việc xây dựng toàn bộ công trình ngầm có thể làm tăng đáng kể chi phí đầu tư, đồng thời đòi hỏi triển khai đồng bộ nhà ga và bãi đỗ tàu.

Một nội dung khác là bổ sung phương án kết nối đường sắt khổ 1.000mm qua ga Ngọc Hồi với tuyến Bắc Hồng - Văn Điển, nhằm duy trì vận tải trong giai đoạn chuyển tiếp.

Tổ hợp ga kết nối 5 tuyến metro

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã lấy ý kiến các cơ quan liên quan về đồ án quy hoạch tổ hợp ga Ngọc Hồi. Theo phương án đề xuất, dự án nằm tại xã Ngọc Hồi, có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 267ha, dân số dự kiến khoảng 56.720 người.

Về mặt tổ chức không gian, toàn bộ siêu tổ hợp được chia thành hai phân khu chức năng cốt lõi. Trong đó, khu ga đường sắt đầu mối chiếm 152,2 ha và khu đô thị phát triển theo định hướng TOD rộng gần 115 ha.

Trọng tâm của đồ án là hình thành một đầu mối vận tải đa phương thức quy mô lớn nhất cửa ngõ phía Nam, tích hợp đồng bộ 3 loại hình: Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt quốc gia và hệ thống đường sắt đô thị.

Đáng chú ý, đồ án đề xuất kết nối trực tiếp 5 tuyến metro huyết mạch của Thủ đô (gồm tuyến số 1, 3, 6, 12 và 13) vào tổ hợp.

Theo phương án kiến trúc minh họa, khu vực ga chính dự kiến được xây dựng với cấu trúc 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Việc phân tầng chức năng được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn khai thác và thuận tiện trung chuyển.